С понедельника без сертификата можно будет получить только часть хозяйственных услуг

Без ковид-сертификата очно можно получать основные услуги, в том числе почтовые, финансовые и страховые, услуги ремонта, технического обслуживания, аварийные коммунальные услуги, телекоммуникационные и отдельные индивидуальные или семейные услуги, получать еду на вынос.

В министерстве пояснили, что эти услуги должны предоставляться по возможности по предварительной записи. Кроме того, в пункте оказания таких услуг одному посетителю должно быть предоставлено не менее 15 квадратных метров, следует носить маски для лица и соблюдать расстояние в два метра между отдельными посетителями или разными домохозяйствами.

При оказании услуг по-прежнему действуют строгие меры эпидемиологической безопасности, включая использование масок, соблюдение дистанции, ограничения рабочего времени. Ограничения применяются к услугам и в эпидемиологически безопасной, и в эпидемиологически небезопасной среде.

Услуги красоты и оздоровления, общественного питания, связанные с развлечениями услуги на открытом воздухе могут получать только люди с сертификатом о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании.

Ребенок в возрасте до 12 лет может получить услугу без сертификата, в то время как ребенок старше 12 лет может получить услугу с отрицательным результатом лабораторного или школьного теста не старше 72 часов, при этом лицо, сопровождающее ребенка, должно иметь ковид-сертификат.

При этом поставщики услуг обязаны отделить поток посетителей с детьми по времени или пространству.

Пункты оказания услуг могут работать очно с 6 часов до 21 часа. После 15 ноября остается запрещенным оказание услуг в помещениях, связанных с развлечениями, азартными играми, пари и аттракционами, включая аквапарки, развлекательные центры и батутные парки.

Также с 15 ноября до окончания ЧП в выходные и праздничные дни запрещается оказание услуг в крупных торговых центрах, за исключением перечисленных выше основных услуг.