Сб, 13.11.2021
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Гунтис Пуятс, начальник государственной пограничной охраны

Во время военных учений в Беларуси погибли российские десантники

ФОТО: SCANPIX

В пятницу в Беларуси в ходе военных учений погибли два российских десантника, сообщило Министерство обороны.

Как отмечает "Интерфакс", во время учений на полигоне в результате сильного порыва ветра недалеко от земли сблизились двое десантников, парашюты которых столкнулись.

Маневры проходили в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой, в них принимали около 250 российских военных, прибывших утром в пятницу.

Как пояснили Вооруженные силы Беларуси, учения были запланированы, чтобы проверить силы быстрого реагирования союзников в "связи с возросшей военной активностью вблизи границ Беларуси".

Министерство обороны РФ в пятницу вечером сообщило, что маневры уже завершились, и российские военные на военных транспортных самолетах отправились на свои места дислокации на родине.


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