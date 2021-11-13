Во время военных учений в Беларуси погибли российские десантники
В пятницу в Беларуси в ходе военных учений погибли два российских десантника, сообщило Министерство обороны.
В пятницу в Беларуси в ходе военных учений погибли два российских десантника, сообщило Министерство обороны.
Как отмечает "Интерфакс", во время учений на полигоне в результате сильного порыва ветра недалеко от земли сблизились двое десантников, парашюты которых столкнулись.
Маневры проходили в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой, в них принимали около 250 российских военных, прибывших утром в пятницу.
Как пояснили Вооруженные силы Беларуси, учения были запланированы, чтобы проверить силы быстрого реагирования союзников в "связи с возросшей военной активностью вблизи границ Беларуси".
Министерство обороны РФ в пятницу вечером сообщило, что маневры уже завершились, и российские военные на военных транспортных самолетах отправились на свои места дислокации на родине.