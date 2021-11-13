Во время военных учений в Беларуси погибли российские десантники

Как отмечает "Интерфакс", во время учений на полигоне в результате сильного порыва ветра недалеко от земли сблизились двое десантников, парашюты которых столкнулись.

Маневры проходили в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой, в них принимали около 250 российских военных, прибывших утром в пятницу.

Как пояснили Вооруженные силы Беларуси, учения были запланированы, чтобы проверить силы быстрого реагирования союзников в "связи с возросшей военной активностью вблизи границ Беларуси".