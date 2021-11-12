Кризис на границе. Белорусское руководство идет ва-банк?

Склонить Европу к переговорам не получается

В свете этих фактов непричастность белорусских властей к происходящему на границах со странами ЕС выглядит сомнительной. Тем более что бонусы, которые Минск может получить в случае успеха операции, достаточно очевидны.

Независимые эксперты сходятся на том, что главная цель заключалась в выходе на прямые переговоры с ЕС, чтобы разменять разрешение миграционного кризиса на отмену или хотя бы существенное смягчение введенных Брюсселем санкций.

Однако пока достижение этой цели не просматривается. Скорее, наоборот: по сообщению Reuters, ЕС готовится к введению очередного, пятого пакета санкций, который затронет примерно 30 физических и юридических лиц, включая, возможно, министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

К скорейшему введению санкций, в частности, призвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такую же позицию заняла Германия в лице ее министра иностранных дел Хайко Мааса. В адрес белорусского режима жестко высказались также Австрия и Франция, до сих пор бывшие не самыми большими его критиками.

В итоге принятие пакета выглядит достаточно вероятным.

Москва пока поддерживает

Другая цель Минска — гарантировать себе поддержку Москвы, которая в разворачивающихся событиях играет не последнюю роль.

На Западе многие считают, что именно она стоит за эскалацией миграционного кризиса, прямо подталкивая союзника к такому поведению. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки назвал этот кризис проявлением неоимперской политики России.

Так это или нет, но прикрытие белорусскому руководству Кремль обеспечивает. 9 сентября Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил, что проблема с мигрантами России не касается, и призвал западных лидеров общаться с белорусскими властями напрямую. Такой же совет Путин дал исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангеле Меркель в телефонном разговоре 10 ноября.

Как заметил белорусский политический аналитик Артем Шрайбман, позиция Москвы в отношении кризиса может измениться лишь при возникновении у нее собственных проблем на этой почве.

Это может случиться, если мигранты, не имея возможности попасть в Европу, попробуют пойти в Россию и создадут трудности уже для ее приграничных регионов. Правда, пока это видится маловероятным.

Москва может задуматься и в том случае, если из-за мигрантов возникнут разногласия с Германией, что как будто уже обозначилось.

Вряд ли нужен Кремлю и серьезный вооруженный конфликт на границе. Пока непосредственной угрозы вроде бы нет, но в обостренной обстановке стрельба может начаться спонтанно.

Минск идет ва-банк?

В любом случае продолжение нагнетания напряженности на границах с ЕС может привести к переменам как во внутри-, так и во внешнеполитической ситуации Беларуси.

В частности, в Варшаве обсуждается возможность полного закрытия польско-белорусской границы. Такая блокада, безусловно, скажется и на самой Польше, но белорусской экономике нанесет еще более сильный ущерб. Пострадают также другие страны ЕС, Россия и Китай, так что их всех может объединить желание устранить первопричину…

Кроме того, зимой у массы оставшихся на белорусской территории мигрантов непременно возникнут большие материально-бытовые трудности. Соответственно, следует ожидать, что количество разного рода инцидентов с участием этих людей внутри страны резко возрастет. Тогда вполне вероятно уже массовое недовольство жителей Беларуси.

Вдобавок ко всему Москва явно использует кризис, чтобы усилить свое военное присутствие в Беларуси, что по большому счету не в интересах самого Лукашенко, видящего в этом угрозы личной власти.