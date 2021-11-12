Кризис на границе. Белорусское руководство идет ва-банк?
Независимые эксперты сходятся на том, что главная цель заключалась в выходе на прямые переговоры с ЕС…
Независимые эксперты сходятся на том, что главная цель заключалась в выходе на прямые переговоры с ЕС…
Михаил ИЛЬИНСКИЙ
Напряженность на границе Беларуси и Польши в последнее время значительно возросла. Если раньше в день туда прибывали сотни человек, то теперь счет пошел на тысячи, причем их действия стали гораздо более организованными.
Варшава, предъявляя документальные свидетельства, заявляет, что какие-то люди с белорусской стороны не просто организуют попытки проникновения мигрантов через пограничные препятствия, но и буквально вынуждают этих людей так действовать.
Белорусские же официальные лица обвиняют польскую сторону в чрезмерно жестких действиях, в том числе неоправданном применении силы.
Не исключено, что в какой-то мере эти обвинения соответствуют действительности. Вряд ли четыре нобелевские лауреатки, включая Светлану Алексиевич, совсем не имели оснований призвать Евросоюз к обеспечению гуманного обращения с мигрантами, стремящимися попасть туда через Беларусь.
Однако нелегко дать рациональное объяснение огромному росту числа ближневосточных граждан, внезапно выбравших свой путь в райские кущи Европы именно через Беларусь.
Но особенно впечатляет трепетное отношение к этим людям местных силовых структур, ранее не замеченных в либерализме. Вот только на заявление главы МВД Ивана Кубракова, что пришельцы находятся в Беларуси легально и законы ее соблюдают, юристы ответили перечислением нарушения чуть ли не полутора десятков статей административного и уголовного кодексов, причем за некоторые деяния предусмотрены весьма суровые наказания.
В свете этих фактов непричастность белорусских властей к происходящему на границах со странами ЕС выглядит сомнительной. Тем более что бонусы, которые Минск может получить в случае успеха операции, достаточно очевидны.
Независимые эксперты сходятся на том, что главная цель заключалась в выходе на прямые переговоры с ЕС, чтобы разменять разрешение миграционного кризиса на отмену или хотя бы существенное смягчение введенных Брюсселем санкций.
Однако пока достижение этой цели не просматривается. Скорее, наоборот: по сообщению Reuters, ЕС готовится к введению очередного, пятого пакета санкций, который затронет примерно 30 физических и юридических лиц, включая, возможно, министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
К скорейшему введению санкций, в частности, призвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такую же позицию заняла Германия в лице ее министра иностранных дел Хайко Мааса. В адрес белорусского режима жестко высказались также Австрия и Франция, до сих пор бывшие не самыми большими его критиками.
В итоге принятие пакета выглядит достаточно вероятным.
Другая цель Минска — гарантировать себе поддержку Москвы, которая в разворачивающихся событиях играет не последнюю роль.
На Западе многие считают, что именно она стоит за эскалацией миграционного кризиса, прямо подталкивая союзника к такому поведению. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки назвал этот кризис проявлением неоимперской политики России.
Так это или нет, но прикрытие белорусскому руководству Кремль обеспечивает. 9 сентября Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил, что проблема с мигрантами России не касается, и призвал западных лидеров общаться с белорусскими властями напрямую. Такой же совет Путин дал исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангеле Меркель в телефонном разговоре 10 ноября.
Как заметил белорусский политический аналитик Артем Шрайбман, позиция Москвы в отношении кризиса может измениться лишь при возникновении у нее собственных проблем на этой почве.
Это может случиться, если мигранты, не имея возможности попасть в Европу, попробуют пойти в Россию и создадут трудности уже для ее приграничных регионов. Правда, пока это видится маловероятным.
Москва может задуматься и в том случае, если из-за мигрантов возникнут разногласия с Германией, что как будто уже обозначилось.
Вряд ли нужен Кремлю и серьезный вооруженный конфликт на границе. Пока непосредственной угрозы вроде бы нет, но в обостренной обстановке стрельба может начаться спонтанно.
В любом случае продолжение нагнетания напряженности на границах с ЕС может привести к переменам как во внутри-, так и во внешнеполитической ситуации Беларуси.
В частности, в Варшаве обсуждается возможность полного закрытия польско-белорусской границы. Такая блокада, безусловно, скажется и на самой Польше, но белорусской экономике нанесет еще более сильный ущерб. Пострадают также другие страны ЕС, Россия и Китай, так что их всех может объединить желание устранить первопричину…
Кроме того, зимой у массы оставшихся на белорусской территории мигрантов непременно возникнут большие материально-бытовые трудности. Соответственно, следует ожидать, что количество разного рода инцидентов с участием этих людей внутри страны резко возрастет. Тогда вполне вероятно уже массовое недовольство жителей Беларуси.
Вдобавок ко всему Москва явно использует кризис, чтобы усилить свое военное присутствие в Беларуси, что по большому счету не в интересах самого Лукашенко, видящего в этом угрозы личной власти.
Если белорусское руководство просчитывает эти варианты, значит, оно идет ва-банк.