Думпис выразил опасения в связи с отменой локдауна

Поэтому, по его словам, особенно важно, насколько снизится заболеваемость в эти выходные и в начале следующей недели. "Чем ниже будет заболеваемость в момент отмены ограничений, тем больше шансов пережить более длительный период без ее роста", - объясняет Думпис.

По мнению эксперта, многое также зависит от того, насколько стремительно станут снижаться темпы вакцинации, потому что по соображениям безопасности желательно еще на 10% увеличить охват вакцинацией - предпочтительно за счет пожилых людей.

В то же время не исключено, что в эпидемиологической ситуации могут появиться более выраженные региональные различия.

Однако больше всего Думписа беспокоит ситуация в больницах, где все еще много пациентов с коронавирусом.

"Число пациентов не будет сокращаться так быстро и это представляет серьезную угрозу для здоровья населения в целом из-за ограничений на амбулаторную и плановую медицинскую помощь", - отмечает инфектолог.

Уже сообщалось, что согласно расчетам агентства LETA, за три недели совокупный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии снизился в общей сложности почти на 800 единиц.

Хотя и более медленными темпами, но также сокращается количество пациентов, находящихся в стационаре с диагнозом Covid-19: оно снизилось на 2,89% с 1418 до 1377 пациентов.