Латвия - лидер среди стран ОЭСР по числу предотвратимых смертей

Число предотвратимых смертей на 100 000 населения в Латвии составляет 405, в то время как самый низкий показатель среди стран ОЭСР в Люксембурге, где преждевременно умирают лишь 97 человек из каждых 100 000. В Литве и Эстонии также наблюдается высокое число предотвратимых смертей - 364 и 281 соответственно. В числе неуспешных по данному показателю стран также Венгрия (374), Мексика (366), Словакия (322), Польша (268) и США, где на 100 000 жителей приходится 265 предотвратимых смертей.

Наряду с самым высоким числом предотвратимых смертей, Латвия также занимает второе с конца место в списке стран ОЭСР по средней продолжительности жизни.

В то время как средний показатель по всему списку составляет 81 год, в Латвии он достигает лишь 75,5 года, что на 0,4 больше, чем в Мексике, средняя продолжительность жизни населения которой составляет 75,1 года. Похожая ситуация и в Литве - 76,4 года, а вот средняя продолжительность жизни соседей эстонцев значительно выше - 78,8 года, что на 0,1 меньше, чем в Соединенных Штатах.

Из семи стран с особенно низким показателем пять находятся в Восточной Европе, а еще две - в Латинской Америке. В последнем случае низкие показатели продолжительности жизни констатированы в Мексике и Колумбии, а в восточноевропейском регионе - в Венгрии, Польше и Словакии, а также в двух странах Балтии.

Исследование также показало, что среди стран ОЭСР именно в Латвии наиболее высока доля населения, которая оценивает состояние своего здоровья как плохое. Среди жителей в возрасте от 15 лет 15,4% оценивают свое здоровье как плохое, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в Литве, Португалии и Корее. В случае с Латвией этот показатель также почти вдвое выше среднего по ОЭСР, который составляет 8,5%. На противоположном полюсе находится Колумбия, где плохим свое здоровье признают лишь 1,3% жителей, и Канада, где этот показатель равен 2,8%.