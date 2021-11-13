В Тукумсе от Covid-19 умерла учительница. Возможно, ее сертификат был поддельным

Директор Тукумской больницы Дзинтра Рабкевича признала, что полиция потребовала у медучреждения материалы, связанные с пациенткой. По ее словам, педагог призналась, что ее ковид-сертификат поддельный. Более подробных комментариев по этому случаю больница не предоставила.

Рабкевича сказала, что не получала от медиков больницы информацию, что в каких-то других случаях были бы подозрения о пациентах с поддельными ковид-сертификатами.

Госполиция подтвердила, что проверяет информацию в связи с пациенткой Тукумской больницы. Однако связанные с работой полиции действия стражи порядка комментировать не могут, поэтому от более подробных комментариев отказались.

Напомним, 11 ноября Сейм в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону, устанавливающие уголовную ответственность за получение или хранение поддельного сертификата о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании.

Закон предусматривает, что за такие нарушения будут наказывать лишением свободы сроком до одного года, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

При этом предусмотрено, что от уголовной ответственности могут быть освобождены лица, которые после совершения преступных действий добровольно сообщат об этом и будут оказывать активное содействие раскрытию и расследованию данных преступлений.

Вакцинация в настоящее время является единственным доступным инструментом для борьбы с распространением Covid-19. Она также является основной предпосылкой для оказания эпидемиологически безопасных услуг и обеспечения безопасных условий труда, которые необходимы как для национальной экономики, так и для непрерывной работы учреждений, подчеркивается в обосновании поправок.