Сб, 13.11.2021
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Дана Хасана, руководитель департамента коммуникаций Lidl Latvija

Сотрудники Резекненской больницы ждут оценки консилиума перед вакцинацией от Covid-19

Резекненская больница ФОТО: LETA/Estere Lubgāne

Трое сотрудников Резекненской больницы, которые еще не прошли вакцинацию от Covid-19, будут ждать заключения врачебного консилиума - позволяет ли их состояние здоровья сделать прививку, сообщила LETA специалист больницы по связям с общественностью Лаура Сондоре.

Сондоре пояснила, что в настоящее время в учреждении работает 15 сотрудников без сертификата Covid-19, которые вскоре не смогут выполнять свои обязанности в соответствии с правилами. Трое из этих работников будут ждать решения консилиума о возможных противопоказаниях к вакцинации от Covid-19.

Сондоре отметила, что в основном не вакцинирован персонал больниц среднего и нижнего уровня. 

Уже сообщалось, что Даугавпилсское самоуправление созвало на пятницу, 12 ноября, заседание комиссии гражданской защиты, чтобы найти выход из кризиса сотрудников в Даугавпилсской региональной больнице.

Кризис в больнице связан с низким охватом вакцинацией против Covid-19, а в ближайшее время без прививки работать в медицинских учреждениях будет невозможно. В то же время самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии наблюдается именно в Даугавпилсе.


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