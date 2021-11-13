Сотрудники Резекненской больницы ждут оценки консилиума перед вакцинацией от Covid-19

Сондоре пояснила, что в настоящее время в учреждении работает 15 сотрудников без сертификата Covid-19, которые вскоре не смогут выполнять свои обязанности в соответствии с правилами. Трое из этих работников будут ждать решения консилиума о возможных противопоказаниях к вакцинации от Covid-19.

Сондоре отметила, что в основном не вакцинирован персонал больниц среднего и нижнего уровня.

Уже сообщалось, что Даугавпилсское самоуправление созвало на пятницу, 12 ноября, заседание комиссии гражданской защиты, чтобы найти выход из кризиса сотрудников в Даугавпилсской региональной больнице.