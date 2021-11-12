Пт, 12.11.2021
Интерес есть, люди готовы делать прививки, поэтому мы организуем выездную вакцинацию
Эва Юхневича, руководитель отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения
1

300 сотрудников без прививки должны покинуть Даугавпилсскую больницу. Что делать?

Здание Даугавпилсской больницы ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Как сообщает Latvijas Televīzija, Даугавпилсское самоуправление созвало на пятницу, 12 сентября, заседание комиссии гражданской защиты, чтобы найти выход из кризиса сотрудников в Даугавпилсской региональной больнице.

Кризис в больнице связан с низким охватом вакцинацией против Covid-19, а в ближайшее время без прививки работать в медицинских учреждениях будет невозможно. В то же время самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии наблюдается именно в Даугавпилсе.

Во встрече примут участие представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здравоохранения, Службы скорой медицинской помощи и других учреждений.

Около 300 сотрудников больницы так и не начали вакцинацию, и после 15 ноября им придется уволиться. В основном это техники, фельдшеры и медсестры. Среди врачей не прошли вакцинацию лишь несколько.

Чтобы не допустить кризиса, в больницу планируется привлечь сотрудников из Даугавпилсской поликлиники, где придется закрыть большую часть отделений.

Минздрав также обратился к добровольному медицинскому персоналу и достиг договоренности с 54 студентами-медиками, фельдшерами и медсестрами об оказании помощи Даугавпилсской региональной больнице.

Заведующий больницей Григорий Семенов неоднократно просил сотрудников сделать прививки и делает это снова. Вакцинироваться медицинский персонал призвал и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Количество пациентов с Covid-19 в Даугавпилсской региональной больнице во время локдауна стабилизировалось, но в течение нескольких недель после после его завершения оно может значительно увеличиться, прогнозирует Семенов.

Он отметил, что в Даугавпилсе наблюдается недостаток возможностей проводить тестирование на Covid-19, что также означает, что пациенты с коронавирусом попадают в больницу слишком поздно и с запущенным заболеванием, например, когда в легких уже есть пневмония.


НАВЕРХ
Back