Поцелуй Милохина с Медведевой, фиаско Бородиной, а Муцениеце стала женщиной-кошкой

На этот раз проект покинули Аглая Шиловская и Максим Шабалин.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев показали номер под песню из фильма "Обыкновенное чудо". К сожалению, в одной из поддержек телеведущая не удержалась и упала, из-за чего сильно расстроилась.

Плачущая Бородина вызвала жалость у Регины Тодоренко. Она постаралась успокоить коллегу и поддержать ее. Телеведущая заметила, что у Ксюши большой бэкграунд и к ней пристальное внимание. Ее привыкли видеть другой, а на льду она трепетная и уязвимая: "Конечно же, к ней требования гораздо выше, чем к другим участникам".

Тодоренко заметила, что она понимает Бородину, понимает, как нелегко ей приходится. Ведущий Алексей Ягудин похвалил Ксению за успехи. Татьяна Тарасова подтвердила, что номер был красивый, а падения бывают у всех.

Видео: Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Даня Милохин и Евгения Медведева воплотили на льду фрагмент мюзикла "Ромео+ Джульетта". Когда Даня и Женя нежно поцеловались, то зрители, и жюри были в полном восторге.

Регина Тодоренко отметила, что участники заставили ее плакать: "Я за вами очень долго наблюдаю и смотрю каждый ваш номер по ночам. Вы мне дико нравитесь, вы - свежее дыхание проекта".

Телеведущей нравится то, как трепетно Даня смотрит на Женю.

Татьяна Тарасова призналась, что будто бы была под гипнозом: "Катаются шепотом. Понимают каждый звук музыки. Делают очень точные в этой музыке поддержки и приземляются на одну ногу. Это невероятно. Я вас люблю".

Видео: Даня Милохин и Евгения Медведева

Агата Муцениеце и Александр Энберт показали номер The Mystery Cat из мюзикла "Кошки". Татьяна Тарасова заметила, что сегодня была музыка сама по себе, а фигуристы сами по себе. Они не попадали в главные точки в музыки.

Михаил Галустян заметил, что Агата была очень красивой и сексуальной на льду. Ведь именно этого она хотела добиться.

Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт

Никита Пресняков и Наталья Забияко показали на льду номер под песню I Dreamed a Dream в исполнении Энн Хэтэуэй из мюзикла "Отверженные".