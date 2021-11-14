Профессор Данилан: Прививайтесь по возможности быстрее, так как иначе вы - эгоисты!

"Это очень постыдно для латвийских медиков. Наша медицина не настолько плохая, но кому придет в голову, что медик этого не сделает", - возмущен профессор, который считает, что врачам, как раз наоборот,

нужно показать пример, "пожалуйста, делайте не юмор, а подавайте пример!"

Оценивая ситуацию с заболеваемостью Covid-19 в Латгале, Данилан допускает, что, возможно, местные "не слушают цифры", сколько человек каждый день заболевает и умирает из-за этого вируса, поэтому важна и роль врача. Выступая перед даугавпилсскими медиками, профессор указал, что латышский язык знают все врачи и языковой барьер не должен быть проблемой.

"Прививайтесь по возможности быстрее, так как иначе вы - эгоисты. Вы говорите: "Ай, я не заболею!" Это отвратительные слова", - считает врач.

Профессор Данилан обращает внимание на то, что невакцинированный человек способствует распространению вируса. "Если в Даугавпилсе будет огромное число непривитых, вирус продолжит идти.

Я прогнозирую, что пойдет такая волна, которой в этом году вы не дождались", - сказал профессор, которому жаль потерянных жизней. Также