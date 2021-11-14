"Делаем все, что можем". Помощница медсестры тратит на дорогу до Страдиня три часа

Лиена училась в Рижском 1-м медицинском колледже на сиделку и помощника медсестры, так как учеба проходила рядом с домом - в Скрунде. Сначала она работала продавщицей на предприятии, занимавшемся свиноводством. Однако после вспышки африканской чумы свиней ее место работы деятельность прекратило, и Лиена пустила в дело свое удостоверение об окончании медицинского колледжа и в декабре прошлого года попала в больницу Страдиня.

"Они все хотят поговорить. Мы стараемся как можем, но 40 пациентов, за всеми нужен уход; помогаем как только можем, насколько можем. Есть медсестры, резиденты, стараемся успокаивать и делать все, что можем", -

говорит о работе с ковидными пациентами женщина, добавляя, что сначала труднее всего было ужиться со смертью пациента.

По ее словам, первый раз был очень неприятным. "Нам нужно положить [труп] в черный мешок, нужно везти в морг. Это моя работа, сейчас уже смотрю спокойно, на смене - двое или трое, когда это происходит", - рассказала женщина.

Лиена выходит на круглосуточные дежурства в Страдиня семь-восемь раз в месяц. Занимающий около трех часов путь от Рудбаржи до Риги она преодолевает на общественном транспорте. Однако она - не единственная. Коллеги Лиены по работе едут из Салдуса, Броцены, Тали и Мадоны.