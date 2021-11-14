Вс, 14.11.2021
Изначально приоритетом было направление миграционного потока через латвийскую границу, что Лукашенко ставил своей главной задачей Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко
Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко
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В Эстонии привитым AstraZeneca не нужно ждать полгода для ревакцинации

ФОТО: AP/Scanpix

Данные, собранные до этих выходных, показывают, что 104 684 человека в Эстонии получили так называемую бустерную или дополнительную вакцину против Covid-19, и 64% из них старше 60 лет, сообщает err.ee. В отличие от Латвии, где каждый, кто получил две дозы вакцины, должен ждать не менее шести месяцев до ревакцинации, в Эстонии тем, кто был вакцинирован вакциной Vaxzevria (AstraZeneca), третья доза должна быть введена через пять месяцев после предыдущего курса вакцинации.

Дополнительная доза в Эстонии доступна любому человеку старше 18 лет. Для вакцинированных Pfizer/BioNTech и Moderna бустерная доза предлагается через шесть месяцев, а для вакцинированных Janssen и AstraZeneca - через пять месяцев после завершения курса вакцинации, сообщили пресс-службе Министерства социальных дел.

"Я призываю всех, кто постепенно приближается к рекомендуемому периоду (5-6 месяцев) между первым курсом вакцинации и бустерной дозой, защитить себя от Covid-19, используя дополнительную дозу", - сказал Танель Кийк, министр здравоохранения и труда. "Более 100 000 человек в Эстонии получили бустерную дозу, и это число быстро растет благодаря домам престарелых, спискам врачей и медицинским учреждениям. Вторая доза [в случае вакцинации Janssen] или третья доза [в случае вакцинации AstraZeneca, Pfizer, Moderna] помогает улучшить ситуацию и избежать перегруженности больниц, что является нашим общим приоритетом", - говорит министр здравоохранения Эстонии.

В настоящее время в Эстонии хотя бы одну дозу вакцины получили 813 719 человек, из которых 773 092 человека прошли курс вакцинации. 71,1% взрослых получили хотя бы одну дозу и 67,9% прошли курс вакцинации. Среди людей старше 60 лет 73,9% были вакцинированы против Covid-19 хотя бы одной дозой.


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