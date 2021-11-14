В Эстонии привитым AstraZeneca не нужно ждать полгода для ревакцинации

Данные, собранные до этих выходных, показывают, что 104 684 человека в Эстонии получили так называемую бустерную или дополнительную вакцину против Covid-19, и 64% из них старше 60 лет, сообщает err.ee. В отличие от Латвии, где каждый, кто получил две дозы вакцины, должен ждать не менее шести месяцев до ревакцинации, в Эстонии тем, кто был вакцинирован вакциной Vaxzevria (AstraZeneca), третья доза должна быть введена через пять месяцев после предыдущего курса вакцинации.