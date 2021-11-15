Как бороться с недержанием мочи в повседневных ситуациях?

"Если игнорировать проблему, она никуда не денется. Чтобы как можно быстрее достигнуть желаемого результата и освободиться от этой обременительной и зачастую стыдливой ситуации, необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину недержания мочи и устранить его причины", - говорит Алисе Вигуле.
До 80% недержания мочи – излечимы. Каждому виду и степени инконтиненции подходят разные методы лечения. В то же время следует осознавать, что не у всех пациентов можно добиться полного удержания мочи, и в целях улучшения качества жизни необходимо взвесить возможные риски и пользу всех методов лечения.
10 основных методов лечения
1. Изменение образа жизни – снижение лишнего веса, ограничение кофеина, алкоголя и газированных напитков, уменьшение потребления жидкости перед сном, отказ от курения, предотвращение запоров. Важным является своевременное лечение воспалений.
2. Физиотерапия и упражнения для укрепления мышц тазового дна с или без вспомогательных средств (наиболее эффективный метод, если диагноз – стрессовое и императивное недержание мочи). Упражнения рекомендуется начинать и учиться выполнять в сопровождении физиотерапевта, чтобы затем и самостоятельно тренироваться дома.
3. Тренировка мочевого пузыря – наиболее эффективный метод при императивном недержании мочи. Для тренировки мочевого пузыря используют дневники мочеиспускания и специальные упражнения (в том числе ментальные), чтобы предотвратить мысли о внезапной потребности в мочеиспускании.
4. Топические вагинальные эстрогены – эффективны в пременопаузе и постменопаузе, когда наблюдается стрессовое или императивное недержание мочи, вызванное атрофией слизистой оболочки. Эти препараты лучше всего подберет гинеколог.
5. Вагинальные пессарии и другие средства для уменьшения опущения в сочетании с упражнениями для укрепления тазового дна.
6. Фармакотерапия – различные медикаменты, в основном для лечения стрессового и императивного или комбинированного недержания мочи. Наилучший препарат поможет подобрать уролог, решающий проблемы, связанные с недержанием мочи как у женщин, так и у мужчин.
7. Хирургическое лечение – этот метод обычно используется для лечения стрессового недержания мочи, если консервативные методы оказались неэффективными. Во время него с помощью специального сетчатого имплантата восстанавливается опора мочевого пузыря. Если необходимо, у женщин также выполняется хирургическая терапия опущение стенок влагалища.
8. Во время трансвагинальной фотонной лазерной терапии укрепляется передняя стенка влагалища, таким образом восстанавливая опору для мочевого пузыря. Больше подходит для молодых пациентов с стрессовым недержанием мочи легкой и средней степени тяжести.
9. Локальные инъекции используются, чтобы "наполнить" слизистую оболочку, создавая дополнительную опору. Редко, но используются локальные инъекции ботулотоксина в ситуациях, когда другие методы лечения гиперактивного мочевого пузыря оказались неэффективными.
10. Комбинация вышеупомянутых методов – нередко требуется несколько методов лечения.
Своевременное обращение к специалистам позволяет быстрее и эффективнее поставить диагноз и индивидуально подобрать наиболее эффективный метод лечения. Так же важно не опускать руки, если первый метод лечения не лад результатов. Каждый случай следует рассматривать и лечить индивидуально, в тесном сотрудничестве со своим врачом.