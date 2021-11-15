Как бороться с недержанием мочи в повседневных ситуациях?

"Недержание мочи также может вызывать различные сопутствующие заболевания – постоянная влажность в области промежности может способствовать развитию других заболеваний, таких как кандидоз брюшины или молочница, высыпание и другие инфекции кожи и слизистых оболочек. Людям, страдающим недержанием мочи, требуется дополнительный ежедневный уход, особенно пожилым пациентам, которым из-за недержания мочи необходима помощь в выполнении ежедневных действий по уходу за собой", - объясняет она.

"Часто люди предпочитают игнорировать недержание мочи, борясь только с его последствиями, такими как подавленное настроение, пониженное либидо, различные бактериальные инфекции и другие проблемы. Может показаться, что легкое недержание мочи при прыжках или чихании не представляет собой ничего серьезного, однако в долгосрочной перспективе оно может существенно повлиять на ваше психоэмоциональное и физическое состояние, более того с возрастом ситуация может ухудшиться. Следует понимать, что "легко" недержание мочи вовсе не является "легким". Существуют различные виды недержания мочи, их причины и проявления, а соответственно - и лечение. Если человек констатирует любое недержание мочи, следует отбросить стыд и обратиться к специалисту", - говорит специалист Аманда Озолиня.

Иллюстративное фото. Мужчина. ФОТО: pixabay.com/

4 типа недержания мочи

Недержание мочи делится на несколько подтипов, при этом они нередко комбинируются. В основном существует четыре типа недержания мочи: стрессовая, императивная инконтиненция, инконтиненция вследствие переполнения мочевого пузыря и инконтиненция смешанного типа. Также ее можно разделить по степени тяжести – от нескольких капель до больших выделений или даже до полного опорожнения мочевого пузыря.

#1 Стрессовая инконтиненция или недержание мочи при нагрузке – это непроизвольное выделение мочи, возникающее при повышении давления в брюшной полости и малом тазу – преимущественно во время физической нагрузки, бега или прыжков, при кашле или чихании и смехе.

Причина – слабость сфинктера мочевого пузыря, в результате чего при увеличении давления в брюшной полости он не может удерживать уретру полностью закрытой, и моча произвольно просачивается наружу. Стрессовую инконтиненцию также может вызывать гипермобильность уретры, обычно связанная со слабостью или травмой мышц тазового дна и соединительной ткани (также вызванная родами травма), возрастная атрофия (менопауза) или другие факторы.

#2 В случае императивного недержания мочи у пациента возникает неконтролируемое выделение мочи, за которым следует внезапная и срочная потребность опорожнить мочевой пузырь. Наиболее частой причиной такого типа недержания мочи является гиперактивный мочевой пузырь. В этом случае также наблюдается потребность несколько раз на ночь вставать, чтобы помочиться.

#3 Недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря связано с неполным опорожнением мочевого пузыря, что приводит к постоянному выделению небольшого количества мочи. Наиболее частыми причинами являются сниженная активность мышц мочевого пузыря или пробка в просвете мочеиспускательного канала (вследствие узелков миомы, сильного опущения матки и влагалища, сужения или спазм мочеиспускательного канала).