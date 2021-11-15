Пн, 15.11.2021
Прививайтесь по возможности быстрее, так как иначе вы - эгоисты Анатолий Данилан, гастроэнтеролог
Анатолий Данилан, гастроэнтеролог

Как бороться с недержанием мочи в повседневных ситуациях?

ФОТО: Shutterstock

Недержание мочи является деликатной темой, которая по большей части затрагивает женщин, однако и мужчины бывает испытывают эту проблему. Люди не охотно обсуждают этот вопрос не только с окружающими, но даже и с медицинскими работниками, например с врачом или фармацевтом. Особенно люди стесняются упоминать легкое недержание мочи, наблюдаемое при занятии спортом или поднятии тяжестей, чихании или смехе.

Алисе Вигуле, гинеколог Veselības centrs 4, и Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт Apotheka, рассказывают, почему даже небольшое недержание мочи не следует считать незначительным и каковы рекомендуемые решения.

Под недержанием мочи или инконтиненцией понимают любое непроизвольное или нежелательное выделение мочи в любом объеме. Частота недержания мочи в разных популяциях колеблется от 10 до 50%. Доказана корреляция возраста с частотой недержания мочи, а также связь с избыточным весом, беременностью, количеством родов и типом родов. История заболеваний в семье также может указывать, существует ли риск развития недержания мочи. Развитию недержания мочи также могут способствовать сахарный диабет, вызванная менопаузой атрофия влагалища, лучевая терапия малого таза, деменция, усиленные физические нагрузки с высокой активностью, курение, употребление содержащих кофеин продуктов, частые инфекции мочевыводящих путей, микробиомный состав и другие факторы.

Недержание мочи может повлиять на различные области здоровья человека. Оно значительно снижает качество жизни, создает дополнительные стрессовые ситуации, повышает уровень тревожности и может спровоцировать развитие или обострение депрессии.

"Люди, сталкивающиеся с этой проблемой, могут испытывать стыд, и могут захотеть изолироваться от общества. Инконтиненция влияет на сексуальную функцию – у трети пациентов недержание мочи наблюдается во время полового акта, что может способствовать сексуальной дисфункции и выраженному снижению сексуальной активности или неспособности получать удовольствие во время полового акта", – говорит доктор Алисе Вигуле.

"Недержание мочи также может вызывать различные сопутствующие заболевания – постоянная влажность в области промежности может способствовать развитию других заболеваний, таких как кандидоз брюшины или молочница, высыпание и другие инфекции кожи и слизистых оболочек. Людям, страдающим недержанием мочи, требуется дополнительный ежедневный уход, особенно пожилым пациентам, которым из-за недержания мочи необходима помощь в выполнении ежедневных действий по уходу за собой", - объясняет она.

"Часто люди предпочитают игнорировать недержание мочи, борясь только с его последствиями, такими как подавленное настроение, пониженное либидо, различные бактериальные инфекции и другие проблемы. Может показаться, что легкое недержание мочи при прыжках или чихании не представляет собой ничего серьезного, однако в долгосрочной перспективе оно может существенно повлиять на ваше психоэмоциональное и физическое состояние, более того с возрастом ситуация может ухудшиться. Следует понимать, что "легко" недержание мочи вовсе не является "легким". Существуют различные виды недержания мочи, их причины и проявления, а соответственно - и лечение. Если человек констатирует любое недержание мочи, следует отбросить стыд и обратиться к специалисту", - говорит специалист Аманда Озолиня.

Иллюстративное фото. Мужчина. ФОТО: pixabay.com/

4 типа недержания мочи

Недержание мочи делится на несколько подтипов, при этом они нередко комбинируются. В основном существует четыре типа недержания мочи: стрессовая, императивная инконтиненция, инконтиненция вследствие переполнения мочевого пузыря и инконтиненция смешанного типа. Также ее можно разделить по степени тяжести – от нескольких капель до больших выделений или даже до полного опорожнения мочевого пузыря.

#1 Стрессовая инконтиненция или недержание мочи при нагрузке – это непроизвольное выделение мочи, возникающее при повышении давления в брюшной полости и малом тазу – преимущественно во время физической нагрузки, бега или прыжков, при кашле или чихании и смехе.

Причина – слабость сфинктера мочевого пузыря, в результате чего при увеличении давления в брюшной полости он не может удерживать уретру полностью закрытой, и моча произвольно просачивается наружу. Стрессовую инконтиненцию также может вызывать гипермобильность уретры, обычно связанная со слабостью или травмой мышц тазового дна и соединительной ткани (также вызванная родами травма), возрастная атрофия (менопауза) или другие факторы.

#2 В случае императивного недержания мочи у пациента возникает неконтролируемое выделение мочи, за которым следует внезапная и срочная потребность опорожнить мочевой пузырь. Наиболее частой причиной такого типа недержания мочи является гиперактивный мочевой пузырь. В этом случае также наблюдается потребность несколько раз на ночь вставать, чтобы помочиться.

#3 Недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря связано с неполным опорожнением мочевого пузыря, что приводит к постоянному выделению небольшого количества мочи. Наиболее частыми причинами являются сниженная активность мышц мочевого пузыря или пробка в просвете мочеиспускательного канала (вследствие узелков миомы, сильного опущения матки и влагалища, сужения или спазм мочеиспускательного канала).

#4 Недержание мочи смешанного типа - это когда сочетаются несколько видов инконтиненции: стрессовой и императивной, вследствие переполнения мочевого пузыря и стрессовой и так далее.

"Если игнорировать проблему, она никуда не денется. Чтобы как можно быстрее достигнуть желаемого результата и освободиться от этой обременительной и зачастую стыдливой ситуации, необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину недержания мочи и устранить его причины", - говорит Алисе Вигуле.

До 80% недержания мочи – излечимы. Каждому виду и степени инконтиненции подходят разные методы лечения. В то же время следует осознавать, что не у всех пациентов можно добиться полного удержания мочи, и в целях улучшения качества жизни необходимо взвесить возможные риски и пользу всех методов лечения.

ФОТО: pixabay.com/

10 основных методов лечения

1. Изменение образа жизни – снижение лишнего веса, ограничение кофеина, алкоголя и газированных напитков, уменьшение потребления жидкости перед сном, отказ от курения, предотвращение запоров. Важным является своевременное лечение воспалений.

2. Физиотерапия и упражнения для укрепления мышц тазового дна с или без вспомогательных средств (наиболее эффективный метод, если диагноз – стрессовое и императивное недержание мочи). Упражнения рекомендуется начинать и учиться выполнять в сопровождении физиотерапевта, чтобы затем и самостоятельно тренироваться дома.

3. Тренировка мочевого пузыря – наиболее эффективный метод при императивном недержании мочи. Для тренировки мочевого пузыря используют дневники мочеиспускания и специальные упражнения (в том числе ментальные), чтобы предотвратить мысли о внезапной потребности в мочеиспускании.

4. Топические вагинальные эстрогены – эффективны в пременопаузе и постменопаузе, когда наблюдается стрессовое или императивное недержание мочи, вызванное атрофией слизистой оболочки. Эти препараты лучше всего подберет гинеколог.

5. Вагинальные пессарии и другие средства для уменьшения опущения в сочетании с упражнениями для укрепления тазового дна.

6. Фармакотерапия – различные медикаменты, в основном для лечения стрессового и императивного или комбинированного недержания мочи. Наилучший препарат поможет подобрать уролог, решающий проблемы, связанные с недержанием мочи как у женщин, так и у мужчин.

7. Хирургическое лечение – этот метод обычно используется для лечения стрессового недержания мочи, если консервативные методы оказались неэффективными. Во время него с помощью специального сетчатого имплантата восстанавливается опора мочевого пузыря. Если необходимо, у женщин также выполняется хирургическая терапия опущение стенок влагалища.

8. Во время трансвагинальной фотонной лазерной терапии укрепляется передняя стенка влагалища, таким образом восстанавливая опору для мочевого пузыря. Больше подходит для молодых пациентов с стрессовым недержанием мочи легкой и средней степени тяжести.

9. Локальные инъекции используются, чтобы "наполнить" слизистую оболочку, создавая дополнительную опору. Редко, но используются локальные инъекции ботулотоксина в ситуациях, когда другие методы лечения гиперактивного мочевого пузыря оказались неэффективными.

10. Комбинация вышеупомянутых методов – нередко требуется несколько методов лечения.

Своевременное обращение к специалистам позволяет быстрее и эффективнее поставить диагноз и индивидуально подобрать наиболее эффективный метод лечения. Так же важно не опускать руки, если первый метод лечения не лад результатов. Каждый случай следует рассматривать и лечить индивидуально, в тесном сотрудничестве со своим врачом.


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