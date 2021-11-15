Госполиция приостановила незаконную деятельность портала Filebase.ws

Отделение предотвращения киберпреступлений Управления предотвращения экономических преступлений Госполиции идентифицировало группу лиц, которая нелегально распространяла своим клиентам защищенные авторскими правами работы - кино, музыкальные работы и программы.
В связи с произошедшим заведено уголовное дело по второй части 148 статье Уголовного кодекса - за нарушение авторских прав и смежных прав, в случае если нанесен существенный вред интересам лица, защищенного законом, и если преступление было совершено группой по предварительному сговору.
За такое преступление предполагается лишение свободы на время до четырех лет или краткосрочное лишение свободы, принудительные работы и или денежный штраф.
В ходе преступления было установлено, что с целью сокрытия преступных действия группа лиц создала несколько фальшивых личностей для администрации портала. Для осуществления деятельности портала использовались несколько серверов, находившихся в Европе и США.
Главным источником доходов от работы сайта была реклама. Также хозяева портала filebase.ws выплачивали премии самым активным пользователям, размещавшим материалы, защищенные авторскими правами.
В ноябре этого года по подозрению в преступной деятельности было задержано двое мужчин 1987 и 1986 года рождения. Мужчины ранее не привлекались к уголовной ответственности.
В результате следственных действий удалось предотвратить преступные действия упомянутых лиц, а также приостановить деятельность портала filebase.ws.
Были произведены обыски, конфискована компьютерная техника, носители данных и другие объекты, необходимые для получения доказательств в ходе уголовного процесса.
В ходе расследования было установлено, что портал filebase.ws незаконно публикует защищенные авторскими правами материалы уже с 2005 года.
Портал также предлагал сервис стриминга для просмотра кино, доступный пользователям бесплатно. 63% пользователей этого сервиса составляли жители Латвии.
Борьба с киберпреступностью - один из приоритетов Госполиции, которому уделяется особое внимание. Полиция регулярно занимается мониторингом интернета, с целью идентифицировать ресурсы, которые ретранслируют аудиовизуальные материалы, нарушая закон.
Также Госполиция тесно сотрудничает с обществом Par legālu saturu, с целью предотвращения подобных преступлений. Госполиция призывает жителей использовать легальные и безопасные источники - например, разработанный Минкультом портал Ņem droši.