Госполиция приостановила незаконную деятельность портала Filebase.ws

Отделение предотвращения киберпреступлений Управления предотвращения экономических преступлений Госполиции идентифицировало группу лиц, которая нелегально распространяла своим клиентам защищенные авторскими правами работы - кино, музыкальные работы и программы.

В связи с произошедшим заведено уголовное дело по второй части 148 статье Уголовного кодекса - за нарушение авторских прав и смежных прав, в случае если нанесен существенный вред интересам лица, защищенного законом, и если преступление было совершено группой по предварительному сговору.

За такое преступление предполагается лишение свободы на время до четырех лет или краткосрочное лишение свободы, принудительные работы и или денежный штраф.

В ходе преступления было установлено, что с целью сокрытия преступных действия группа лиц создала несколько фальшивых личностей для администрации портала. Для осуществления деятельности портала использовались несколько серверов, находившихся в Европе и США.

Главным источником доходов от работы сайта была реклама. Также хозяева портала filebase.ws выплачивали премии самым активным пользователям, размещавшим материалы, защищенные авторскими правами.

В ноябре этого года по подозрению в преступной деятельности было задержано двое мужчин 1987 и 1986 года рождения. Мужчины ранее не привлекались к уголовной ответственности.

В результате следственных действий удалось предотвратить преступные действия упомянутых лиц, а также приостановить деятельность портала filebase.ws.

Были произведены обыски, конфискована компьютерная техника, носители данных и другие объекты, необходимые для получения доказательств в ходе уголовного процесса.

В ходе расследования было установлено, что портал filebase.ws незаконно публикует защищенные авторскими правами материалы уже с 2005 года.

Портал также предлагал сервис стриминга для просмотра кино, доступный пользователям бесплатно. 63% пользователей этого сервиса составляли жители Латвии.

Борьба с киберпреступностью - один из приоритетов Госполиции, которому уделяется особое внимание. Полиция регулярно занимается мониторингом интернета, с целью идентифицировать ресурсы, которые ретранслируют аудиовизуальные материалы, нарушая закон.