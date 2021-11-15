В ЕС договорились о новых санкциях против Беларуси

Он также подчеркнул, что более подробное решение о введении санкций будет опубликовано в ближайшие дни. По словам министра, в настоящее время юридически оформлена основа решения и обсужден шестой пакет санкций в случае продолжения миграционного давления или гибридной войны, проводимой режимом авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

"Достигнуто политическое осознание того, что мы продвигаемся вперед с пятым пакетом санкций. По техническим причинам я пока не могу дать более подробное описание санкций, но ожидается, что пятый пакет будет включать белорусских чиновников, компании, участвующие в организации", - сказал министр.