В ЕС договорились о новых санкциях против Беларуси

Он также подчеркнул, что более подробное решение о введении санкций будет опубликовано в ближайшие дни. По словам министра, в настоящее время юридически оформлена основа решения и обсужден шестой пакет санкций в случае продолжения миграционного давления или гибридной войны, проводимой режимом авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко.
"Достигнуто политическое осознание того, что мы продвигаемся вперед с пятым пакетом санкций. По техническим причинам я пока не могу дать более подробное описание санкций, но ожидается, что пятый пакет будет включать белорусских чиновников, компании, участвующие в организации", - сказал министр.
Ринкевич также подчеркнул, что речь шла как об авиационной инфраструктуре Беларуси, так и об авиакомпаниях третьих стран, которые продолжают участвовать в организации миграционного потока. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что несколько авиакомпаний третьих стран уже заявили, что граждан определенных стран не будут брать на рейсы до Минска. Однако решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на границе в ближайшие дни и недели.