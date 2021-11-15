Левитс о миграционном кризисе: Латвия поддержит введение 4 статьи НАТО

Глава страны отметил, что во время встречи президенты много говорили о ситуации на границе с Беларусью. Кроме того, к разговору присоединился президент Польши Анджей Дуда.

"Мы договорились, что границу нужно защищать, и она будет защищена. Наша граница сильна.

Президент Польши рассказал, как и какими средствами охраняется польско-белорусская граница. Науседа рассказал о защите литовско-белорусской границы. В свою очередь, я говорю о готовности Латвии защищать свою границу. У нас есть необходимые силы, и мы их координируем, чтобы граница была защищена", - сказал Левитс.

Он также подчеркнул, что это не кризис беженцев, как это было в 2015 году. По словам президента, это гибридная атака Беларуси и России на Европейский Союз (ЕС) и Польшу, Латвию и Литву. Левитс подчеркнул, что происходящее нужно рассматривать по-другому, поскольку политическое и оборонное измерения были разными.

"Мы говорили о том, что ЕС и НАТО должны иметь четкую позицию по этому вопросу. Говоря о ЕС, я могу сказать, что ЕС поддерживает нас политически, и между Европейской Комиссией и нашими странами нет разногласий. Мы считаем, что ЕС также должен играть эффективную роль в управлении границами, строительстве в Польше, Литве, возможно, также на границе Латвии с Беларусью, ведь это внешняя граница ЕС, которую мы защищаем", - подчеркнул президент журналистам.

Как сообщалось, в рамках масштабной гибридной атаки со стороны режима белорусского диктатора Александра Лукашенко в последние месяцы были предприняты усилия по отправке тысяч нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

С прошлого понедельника иммигранты предпринимают массовые попытки силового проникновения на территорию Польши.