Кризис с мигрантами: Меркель поговорила с Лукашенко, ЕС вводит новые санкции против Беларуси, сотни людей на КПП

Официальный представитель немецкого лидера Штеффен Зайберт подтвердил, что Меркель и Лукашенко "говорили о тяжелой ситуации на границе между Беларусью и Европейским союзом, в частности, о необходимости предоставить находящимся там беженцам и мигрантам гуманитарную помощь".

Белорусское государственное агентство Белта сообщает, что Меркель и Лукашенко говорили около 50 минут и обсуждали "прежде всего ситуаци[ю] с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах". "Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе", - передает агентство со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Противостояние на границе

На кадрах, которые прислали наши корреспонденты с белорусско-польской границы, видны сотни людей, которые сидят на дороге около КПП между белорусскими пограничниками и польскими постами. Территория Польши закрыта от них забором с колючей проволокой. Эти люди пришли на пропускной пункт "Кужница" из большого лагеря, который мигранты разбили на территории Беларуси в лесу около границы - там живут несколько тысяч человек.

Polish troops have gathered to block them @BBCWorld pic.twitter.com/dhSeS11CCu — Will Vernon (@BBCWillVernon) November 15, 2021

Сотрудники польской погранслужбы сообщили, что опасаются попыток мигрантов прорваться через границу силой, они также озабочены присутствием в этом районе белорусских военнослужащих.

Стив Розенберг, корреспондент Би-би-си

Этим утром ситуация была крайне напряжена.

Сотни людей пришли по дороге из лагеря мигрантов и попытались силой прорваться через некоторые ворота. Сейчас они сидят прямо около контрольно-пропускного пункта на белорусской стороне границы.

Судя по тому, что мы видели, белорусские силы совершенно не пытались их остановить.

Мигранты продолжают сидеть, они полны решимости выполнить задуманное, то есть добиться разрешения пройти на территорию Польши, то есть Европейского союза.

Это противостояние, в котором мигранты остаются с одной стороны, а с другой, за колючей проволокой, выстроились польские полицейские.

Над ними завис польский вертолет, неподалеку установлен водомет. Как разрешится эта напряженная ситуация, пока неясно.

Какие санкции может ввести ЕС

Европейский союз и НАТО обвиняют Беларусь в гибридной войне, то есть намеренной организации кризиса с беженцами в отместку за санкции и резкую критику в связи с нарушениями прав человека после президентских выборов 2020 года.