Вт, 16.11.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог
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Бригис: заболеваемость Covid-19 быстрее снижается среди невакцинированных жителей

ФОТО: Reuters/ScanPix

Заболеваемость Covid-19 по-прежнему сохраняется на высоком уровне, хотя показатели заболеваемости в Латвии уже не самые плохие в Европе. Это означает, что, выходя из дома, вероятность встретить в публичных местах зараженного коронавирусом по прежнему высока, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на LTV профессор Рижского университета Страдиня Гирт Бригис.

В Латвии заболеваемость Covid-19 снижается, и это происходит быстрее, чем прогнозировалось. Заболеваемость снижается как среди вакцинированных, так и среди невакцинированных людей, сообщает агентство LETA.

Профессор указывает, что показатели заболеваемости быстрее снижаются среди невакцинированных жителей. Из этого можно сделать вывод, что вакцинированные чувствуют себя очень безопасно, и очевидно, что вероятность вакцинированных жителей заразиться коронавирусом сейчас выше, чем у невакцинированных.

Он указал, что ревакцинация неизбежно потребуется всем, вопрос только в том, когда это будет нужно.

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"Латвии стоит поступать как Канаде - нужно создать график, как и когда будет происходить ревакцинация, чтобы люди могли к ней подготовиться", - сказал Бригис, добавив, что сам мог бы предложить Минздраву установить такой порядок и в Латвии.

Напомним, в Латвии уже вторую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости Covid-19, что связано с установленными в стране мероприятиями по безопасности, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.


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