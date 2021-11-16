Бригис: заболеваемость Covid-19 быстрее снижается среди невакцинированных жителей

В Латвии заболеваемость Covid-19 снижается, и это происходит быстрее, чем прогнозировалось. Заболеваемость снижается как среди вакцинированных, так и среди невакцинированных людей, сообщает агентство LETA.

Профессор указывает, что показатели заболеваемости быстрее снижаются среди невакцинированных жителей. Из этого можно сделать вывод, что вакцинированные чувствуют себя очень безопасно, и очевидно, что вероятность вакцинированных жителей заразиться коронавирусом сейчас выше, чем у невакцинированных.

Он указал, что ревакцинация неизбежно потребуется всем, вопрос только в том, когда это будет нужно.

"Латвии стоит поступать как Канаде - нужно создать график, как и когда будет происходить ревакцинация, чтобы люди могли к ней подготовиться", - сказал Бригис, добавив, что сам мог бы предложить Минздраву установить такой порядок и в Латвии.