В Бауском крае под колесами фуры погиб велосипедист

ДТП с погибшим произошло в Земгале, в Цодской волости Бауского края на трассе Бауска - Айзкраукле. Как рассказали в полиции, велосипедист 1973 г. рожд. погиб на месте происшествия после столкновения с грузовой автомашиной DAF.