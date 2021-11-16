Вт, 16.11.2021
Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны

В Бауском крае под колесами фуры погиб велосипедист

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вчера в Латвии зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 13 получили травмы, сообщает Государственная полиция.

ДТП с погибшим произошло в Земгале, в Цодской волости Бауского края на трассе Бауска - Айзкраукле. Как рассказали в полиции, велосипедист 1973 г. рожд. погиб на месте происшествия после столкновения с грузовой автомашиной DAF.

Вчера полиция задержала восемь водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Составлено 190 протоколов о превышении скорости, за агрессивное вождение оштрафовано 13 водителей.

Всего вчера полиция составила 498 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.


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