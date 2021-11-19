Пт, 19.11.2021
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Тоомас Маттсон, журналист

Как сварить идеальное яйцо без скорлупы?

ФОТО: pexels.com

Яйца - чрезвычайно популярный продукт. Мы используем их как в составе различных блюд, так и отдельно от других продуктов. Очень красивыми и вкусными получаются яйца, приготовленные без скорлупы. Объясняем, как это сделать!

Процесс не сложный, но немного утомительный. Есть два самых популярных способа сделать это.

При первом способе вам понадобится кастрюля, вода, яйца, немного уксуса, небольшая миска. Начните с кипячения воды в кастрюле. Нужно подождать, пока вода закипит, затем ослабить пламя. Далее добавьте в воду чайную ложку уксуса - он не испортит вкуса, но поможет белку яйца свернуться и не вытечь. Зачем миска? Если вы не уверены, что сможете умело вбить яйцо прямо в кастрюлю без попадания туда какой-либо части скорлупы, воспользуйтесь миской и из нее влейте яйцо в кипящую воду.

ФОТО: Shutterstock

Второй способ больше подходит тем, кто заботится о внешнем виде пищи и хочет, чтобы форма яйца была идеальной. Уксус здесь не понадобится, но в комплекте с миской подготовьте пищевую пленку. Начальный процесс аналогичен - вскипятите воду. Пока это происходит, яйца нужно "завернуть" - положите больший по размеру кусок пищевой пленки в миску или чашку, вбейте в него яйцо и плотно заверните, чтобы туда не попала вода. Если боитесь, что сверток не закроется должным образом, можете использовать еще более крупный кусок пленки и окунуть в воду только ту часть, в которой находится яйцо, оставив "хвостик" снаружи, на краю кастрюли.

Эти мешочки оставьте вариться, после чего вытяните, немного остудите и освободите яйца от пленки.

ФОТО: Shutterstock

Если хотите, чтобы серединка была совсем мягкой, варите такие яйца 3 минуты. Чтобы яйцо было тверже, а желток тоже слегка свернулся - 5 минут. Удачи и приятного аппетита!


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