Как сварить идеальное яйцо без скорлупы?

Процесс не сложный, но немного утомительный. Есть два самых популярных способа сделать это.

При первом способе вам понадобится кастрюля, вода, яйца, немного уксуса, небольшая миска. Начните с кипячения воды в кастрюле. Нужно подождать, пока вода закипит, затем ослабить пламя. Далее добавьте в воду чайную ложку уксуса - он не испортит вкуса, но поможет белку яйца свернуться и не вытечь. Зачем миска? Если вы не уверены, что сможете умело вбить яйцо прямо в кастрюлю без попадания туда какой-либо части скорлупы, воспользуйтесь миской и из нее влейте яйцо в кипящую воду.

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Второй способ больше подходит тем, кто заботится о внешнем виде пищи и хочет, чтобы форма яйца была идеальной. Уксус здесь не понадобится, но в комплекте с миской подготовьте пищевую пленку. Начальный процесс аналогичен - вскипятите воду. Пока это происходит, яйца нужно "завернуть" - положите больший по размеру кусок пищевой пленки в миску или чашку, вбейте в него яйцо и плотно заверните, чтобы туда не попала вода. Если боитесь, что сверток не закроется должным образом, можете использовать еще более крупный кусок пленки и окунуть в воду только ту часть, в которой находится яйцо, оставив "хвостик" снаружи, на краю кастрюли.

Эти мешочки оставьте вариться, после чего вытяните, немного остудите и освободите яйца от пленки.

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