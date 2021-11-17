Фото с места происшествия ФОТО: LETA/LETA

Пострадавший во вторник в происшествии на вокзале Балви мужчина скончался в больнице. Об это сообщила представитель Управления Латгальского региона Госполиции Ласма Курсите.

По информации полиции, во вторник, около 17:00 в Балви, водитель автобуса Volvo 1960 года рождения не справился с управлением и наехал на скамейку, на которой находился мужчина 1974 года рождения, а после врезался в стену.

Пострадавший мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, но медикам не удалось спасти его жизнь.

В связи с происшествием начат уголовный процесс по поводу преступных действий, угрожающих безопасности движения и ведется расследование.

Во вторник вечером, 16 ноября, автобус врезался в стену магазина в Балви.

Авария произошла на территории автовокзала, рядом с платформой для приема пассажиров.

Когда автобус местного назначения снес скамейку и врезался в стену магазина Alko Outlet, она частично рухнула, окна и двери фасада здания были разрушены, а передняя часть автобуса и лобовое стекло - разбиты.

Как рассказал LETA водитель автобуса, попавшего в аварию, при развороте с рейса Тылжа - Балви у автобуса по неизвестным причинам внезапно отказали тормоза.