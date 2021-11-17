Рижская дума нашла решение проблемы неубранных от снега тротуаров
Зимой неочищенные тротуары в Риге будет убирать самоуправление, а расходы взыщут с их владельцев, сообщил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Риги Янис Ланге.
Зимой неочищенные тротуары в Риге будет убирать самоуправление, а расходы взыщут с их владельцев, сообщил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Риги Янис Ланге.
Он рассказал, что неочищенные территории будут фиксироваться муниципальной полицией или административной комиссией. Затем самоуправление известит владельца территории о его обязанности произвести уборку.
Ланге подчеркнул, что цель состоит не в том, чтобы наказать владельцев, которые не выполняют свои обязательства, а в том, чтобы обеспечить чистоту тротуаров в интересах рижан.
Всего на эти работы предусмотрено 130 000 евро на два года. Однако их использование зависит от количества снега и действий владельцев. Кроме того, есть надежда, что средства будут собраны с недобросовестных владельцев, которые не содержат в порядке прилегающие к их собственности участки.
Ланге подчеркнул, что в целом рижские учреждения и предприятия готовы к зимнему сезону.
Вице-мэр Вилнис Кирсис проинформировал, что средств на очистку улиц от снега в начале зимнего сезона достаточно, однако он надеется, что в следующем году муниципалитет сможет тратить на содержание улиц, в том числе зимой, больше средств.
Как сообщалось, сегодня состоялась пресс-конференция, на которой руководство Рижской думы проинформировало об изменениях в обязательных правилах, касающихся содержания территорий, а также о готовности транспортной инфраструктуры и ответственных служб столицы к зимнему сезону.
В октябре Рижская дума приняла поправки к обязательным правилам по уборке территории и содержанию зданий, которые предусматривают значительные изменения в порядке уборки территорий, прилегающих к зданиям.
Также вместо требования по предотвращению обледенения теперь будет действовать требование по предотвращению скольжения. Это означает, что вместо использования повреждающих покрытие тротуаров ледорубов можно будет посыпать дорожки противоскользящими материалами.
С целью минимизации использования соли для уборки снега на пешеходных дорожках предполагается, что впредь для посыпки территорий можно будет использовать противоскользящие материалы с содержанием соли не выше 20%.
Использование щебня также будет разрешено по согласованию с оператором дренажной системы.
Как и сейчас, зимой работы по уборке территорий необходимо будет осуществлять ежедневно до 8 часов утра.