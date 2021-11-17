Рижская дума нашла решение проблемы неубранных от снега тротуаров

Он рассказал, что неочищенные территории будут фиксироваться муниципальной полицией или административной комиссией. Затем самоуправление известит владельца территории о его обязанности произвести уборку.

Если владелец не расчистит снег на соответствующей территории, это сделает управление по благоустройству территорий, а расходы за выполненные управлением работы будут взысканы с владельца.

Ланге подчеркнул, что цель состоит не в том, чтобы наказать владельцев, которые не выполняют свои обязательства, а в том, чтобы обеспечить чистоту тротуаров в интересах рижан.

Всего на эти работы предусмотрено 130 000 евро на два года. Однако их использование зависит от количества снега и действий владельцев. Кроме того, есть надежда, что средства будут собраны с недобросовестных владельцев, которые не содержат в порядке прилегающие к их собственности участки.

Ланге подчеркнул, что в целом рижские учреждения и предприятия готовы к зимнему сезону.

Вице-мэр Вилнис Кирсис проинформировал, что средств на очистку улиц от снега в начале зимнего сезона достаточно, однако он надеется, что в следующем году муниципалитет сможет тратить на содержание улиц, в том числе зимой, больше средств.

Как сообщалось, сегодня состоялась пресс-конференция, на которой руководство Рижской думы проинформировало об изменениях в обязательных правилах, касающихся содержания территорий, а также о готовности транспортной инфраструктуры и ответственных служб столицы к зимнему сезону.

В октябре Рижская дума приняла поправки к обязательным правилам по уборке территории и содержанию зданий, которые предусматривают значительные изменения в порядке уборки территорий, прилегающих к зданиям.

Изменения коснутся также уборки снега с тротуаров. Впредь допускается не очищать тротуары от снега целиком - достаточно будет очистить половину ширины тротуара, но не менее 1,5 метра. Таким образом оставшуюся часть пешеходной дорожки можно будет использовать для скоплений снега.

Также вместо требования по предотвращению обледенения теперь будет действовать требование по предотвращению скольжения. Это означает, что вместо использования повреждающих покрытие тротуаров ледорубов можно будет посыпать дорожки противоскользящими материалами.

С целью минимизации использования соли для уборки снега на пешеходных дорожках предполагается, что впредь для посыпки территорий можно будет использовать противоскользящие материалы с содержанием соли не выше 20%.

Использование щебня также будет разрешено по согласованию с оператором дренажной системы.