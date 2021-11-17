Covid-19: Чем можно объяснить столь большое число умерших пациентов?

"Сегодня мы видим последствия неконтролируемой вспышки инфекции, с которой столкнулись в октябре", - так, комментируя большое число связанных с Covid-19 смертей, в среду порталу TVNET указал инфектолог Уга Думпис. В то же время он отмечает: "Несмотря на то, что однозначно судить о том, почему сейчас наблюдается столь резкий рост смертности среди пациентов с Covid-19, нельзя, в Латвии система здравоохранения - одна из самых слабых в ЕС, поэтому, возможно, есть связь между ростом показателей смертности и ограниченной доступностью услуг здравоохранения".
Согласно обобщенным Ourworldindata данным, сейчас по показателям смертности Латвия занимает второе место среди стран ЕС. В данных отображены показатели смертности от Covid-19 на один миллион жителей. Как видно, Латвию на данный момент обгоняет Болгария. Там с начала пандемии умерли уже 26 676 человек с Covid-19.
В свою очередь, если сравнивать показатели смертности от Covid-19 с другими странами с начала пандемии, Латвия пока занимает седьмое место среди стран ЕС. Наивысшие показатели были у Бельгии (средний показатель - 28,7 в апреле 2020 года), Португалии (28,6 в феврале этого года), Венгрии (27,9 в апреле этого года), Словении (25,6 в декабре 2020 года), Румынии (23,7 в ноябре этого года) и сегодняшний показатель в Болгарии. В Латвии показатели связанной с Covid-19 смертности находятся почти на одном уровне с показателями смертности в Испании во время пика первой волны Covid-19.
Член совета Центрального статистического управления и аналитик данных Янис Херманис прогнозирует, что после статистики среды этот показатель поднимется еще выше.
"По моим подсчетам, он [средний показатель смертности] может достигнуть примерно 21", - указал Херманис.
В то же время он отмечает, что нельзя забывать и об общих показателях смертности в стране. "Сегодня ЦСУ опубликовало обобщение о числе умерших за 43-ю неделю 2021 года (с 18 по 21 октября), и на той неделе умерли 911 человек, что почти вдвое больше, чем год назад", - сказал Херманис.
Он также указывает на возможную корреляцию общего прироста числа случаев смертей и ограниченности доступности услуг здравоохранения. "На этих данных также показывается, что, скорее всего, одной из причин такого резкого роста числа смертельных случаев является не только распространение Covid-19, но и снижение в результате этого возможностей предоставления плановых услуг в больницах и учреждениях здравоохранения", - отметил Херманис.
Подобного мнения придерживается и инфектолог Уга Думпис, который указывает, что корреляцию действительно можно наблюдать. "Нужно принять во внимание, что система здравоохранения Латвии - одна из самых слабых в Европе, поэтому, возможно, есть связь между ростом показателей смертности и ограниченной доступностью услуг здравоохранения", - отметил Думпис, добавив, что однозначно судить о том, почему сейчас наблюдается такой резкий рост смертности среди пациентов с Covid-19, нельзя.
"Нужно понять, что показатели смертности идут с подвижкой в две-три недели от показателей заболеваемости, так что сейчас мы видим последствия неконтролируемой вспышки, с которой столкнулись в октябре",
- сказал инфектолог. По его прогнозам, в ближайшее время, скорее всего, можно будет снова наблюдать рост заболеваемости, однако сказать точно, насколько резким он будет, невозможно. "Сейчас будут выходные, снизится число тестов, поэтому количество новых случаев после этого, скорее всего, возрастет", - заявил Думпис.
Он отметил, что большое число смертей было везде, где происходило неконтролируемое распространение. Кроме того, нужно принять во внимание, что в Латвии по-прежнему сохраняется относительно низкий охват вакцинацией среди пенсионеров и по показателям смертности больше всего умерших именно в возрастных группах старше 60 лет.
Со сказанным Думписом согласен представитель SPKC Юрий Перевощиков, который добавил, что риск смерти от Covid-19 среди невакцинированных пациентов почти в десять раз выше, чем среди вакцинированных. "Негативные последствия распространения Covid-19, в том числе рост смертности, будем наблюдать еще какое-то время", - сказал Перевощиков.
Руководитель отдела коммуникации SPKC Илзе Арая также указала, что нынешние показатели смертности от Covid-19 - фактическое отражение показателей заболеваемости в конце октября. "Снижение числа как госпитализированных, так и умерших пациентов мы сможем наблюдать только спустя время. Сейчас уже видно, что показатели заболеваемости снижаются вторую неделю подряд, это означает, что вскоре могут снизиться и показатели смертности", - отметила Арая.
По ее словам, нужно принять во внимание и охват вакцинацией. Согласно обобщенной SPKC информации, 85% умерших в октябре ковидных пациентов не были вакцинированы. "С середины лета в Латвии доминирует дельта-штамм, который гораздо агрессивнее, поэтому у невакцинированных жителей куда большая вероятность заразиться и, к сожалению, умереть", - сказала Арая.