Covid-19: Чем можно объяснить столь большое число умерших пациентов?

В то же время он отмечает, что нельзя забывать и об общих показателях смертности в стране. "Сегодня ЦСУ опубликовало обобщение о числе умерших за 43-ю неделю 2021 года (с 18 по 21 октября), и на той неделе умерли 911 человек, что почти вдвое больше, чем год назад", - сказал Херманис.

Число умерших в Латвии за 43-ю неделю 2019, 2020 и 2021 годов ФОТО: ЦСУ

Он также указывает на возможную корреляцию общего прироста числа случаев смертей и ограниченности доступности услуг здравоохранения. "На этих данных также показывается, что, скорее всего, одной из причин такого резкого роста числа смертельных случаев является не только распространение Covid-19, но и снижение в результате этого возможностей предоставления плановых услуг в больницах и учреждениях здравоохранения", - отметил Херманис.

Подобного мнения придерживается и инфектолог Уга Думпис, который указывает, что корреляцию действительно можно наблюдать. "Нужно принять во внимание, что система здравоохранения Латвии - одна из самых слабых в Европе, поэтому, возможно, есть связь между ростом показателей смертности и ограниченной доступностью услуг здравоохранения", - отметил Думпис, добавив, что однозначно судить о том, почему сейчас наблюдается такой резкий рост смертности среди пациентов с Covid-19, нельзя.

"Нужно понять, что показатели смертности идут с подвижкой в две-три недели от показателей заболеваемости, так что сейчас мы видим последствия неконтролируемой вспышки, с которой столкнулись в октябре",

- сказал инфектолог. По его прогнозам, в ближайшее время, скорее всего, можно будет снова наблюдать рост заболеваемости, однако сказать точно, насколько резким он будет, невозможно. "Сейчас будут выходные, снизится число тестов, поэтому количество новых случаев после этого, скорее всего, возрастет", - заявил Думпис.

Он отметил, что большое число смертей было везде, где происходило неконтролируемое распространение. Кроме того, нужно принять во внимание, что в Латвии по-прежнему сохраняется относительно низкий охват вакцинацией среди пенсионеров и по показателям смертности больше всего умерших именно в возрастных группах старше 60 лет.

Со сказанным Думписом согласен представитель SPKC Юрий Перевощиков, который добавил, что риск смерти от Covid-19 среди невакцинированных пациентов почти в десять раз выше, чем среди вакцинированных. "Негативные последствия распространения Covid-19, в том числе рост смертности, будем наблюдать еще какое-то время", - сказал Перевощиков.

Руководитель отдела коммуникации SPKC Илзе Арая также указала, что нынешние показатели смертности от Covid-19 - фактическое отражение показателей заболеваемости в конце октября. "Снижение числа как госпитализированных, так и умерших пациентов мы сможем наблюдать только спустя время. Сейчас уже видно, что показатели заболеваемости снижаются вторую неделю подряд, это означает, что вскоре могут снизиться и показатели смертности", - отметила Арая.