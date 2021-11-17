Ср, 17.11.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

Novavax подал заявку на утверждение в ЕС вакцины против Covid-19

Вакцина Novavax. ФОТО: Martin Wagner via www.imago-images.de/imago images/Martin Wagner

Фармацевтический концерн Novavax подал свою вакцину против Covid-19 для утверждения в ЕС, сообщило в среду Европейское агентство лекарств, прогнозируя, что решение будет принято "в течении нескольких недель".

Если этот препарат утвердят, то в Евросоюзе он будет уже пятой вакциной против Covid-19. Напомним, сейчас в ЕС утверждены препараты BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Оценка разработанного Novavax препарата Nuvaxovid будет осуществляться в ускоренном режиме.

Решение о разрешении на торговлю будет принято в течение нескольких недель, "если поданные данные будут достаточно обоснованными и полными, чтобы продемонстрировать эффективность, безопасность и качество" вакцины.

"Если Европейское агентство лекарств придет к выводу, что польза от Nuvaxovid превышает, оно рекомендует разрешение на торговлю с условиями", - указало базируемое в Амстердаме агентство.


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