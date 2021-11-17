Novavax подал заявку на утверждение в ЕС вакцины против Covid-19

Если этот препарат утвердят, то в Евросоюзе он будет уже пятой вакциной против Covid-19. Напомним, сейчас в ЕС утверждены препараты BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.
Оценка разработанного Novavax препарата Nuvaxovid будет осуществляться в ускоренном режиме.
Решение о разрешении на торговлю будет принято в течение нескольких недель, "если поданные данные будут достаточно обоснованными и полными, чтобы продемонстрировать эффективность, безопасность и качество" вакцины.
"Если Европейское агентство лекарств придет к выводу, что польза от Nuvaxovid превышает, оно рекомендует разрешение на торговлю с условиями", - указало базируемое в Амстердаме агентство.