"Отрицаем все!": конспирологи переключаются с Covid-19 на климат

Мэтью и члены его интернет-сообщества не отделяют "ковидную пропаганду" от "климатической" и считают их частью единого заговора.

Сеть "Белая Роза"

Группы в Telegram, протестующие против локдаунов и вакцинации, все шире включаются в дискуссию по поводу глобального потепления, прибегая к тем же конспирологическим объяснениям.

Их посты выходят далеко за рамки политической критики и честного спора. Они полны недостоверной информации, выдуманных историй и псевдонаучных выкладок.

По данным лондонского Института стратегического диалога, анализирующего дезинформационные тренды в интернете, сообщества противников локдауна все чаще обращаются к теме "раздутой" или даже вовсе, по их мнению, "сочиненной" климатической угрозы. Они считают, что все это кому-то нужно, чтобы установить над людьми свой контроль.

"Для разжигания страха и мобилизации против действий по борьбе с изменением климата используется та же риторика, что по отношению к антиковидным мерам", - говорит исследователь Института стратегического диалога Дженни Кинг.

Дело не столько в климате, сколько в политике, замечает эксперт.

"Климат подается в связке с другими вопросами, волнующими намного более широкую аудиторию - о свободе и власти, взаимоотношениях между гражданином и государством, утрате традиционного образа жизни", - считает эксперт.

Одна из специализирующихся на этом групп, "Белая Роза", охватила своими ячейками Британию, США, Германию, а также Новую Зеландию, где ее открыл для себя Мэтью.

"Она не управляется одним или двумя людьми, - объясняет Мэтью. - Это децентрализованное горизонтальное сообщество. Берешь оттуда стикеры, распечатываешь, клеишь на фонарные столбы, и все такое".

Упомянутые моим собеседником стикеры содержат лозунги наподобие "Сопротивляйся Новой Норме", "Настоящие люди не носят маски" или даже "Никакой пандемии нет".

Мэтью вступил в местное отделение "Белой Розы", увидев на одном из стикеров ее рекламу, и сейчас развешивает их вокруг своего дома в пригороде Окленда.

Одно из распространенных мнений - будто за всем неприятным в мире стоят анонимные влиятельные силы. Надпись на стикере: "Мой выбор" ФОТО: BBC

Мэтью признает, что часть распространяемых в интернете теорий не подтверждены фактами и выглядят не слишком правдоподобно, но стоит на своем в главном: есть "совпадение интересов правительств и крупных корпораций", которые, по его мнению, под прикрытием борьбы с пандемией и климатическими изменениями проводят свою линию.

Все это сильно повлияло на его жизнь. По словам Мэтью, недавно он расстроился из-за того, что его девятилетняя дочь сделала в школе презентацию по проблеме климата.

Иногда он жалеет, что оказался втянутым в мир конспирологии.

"Последние три-четыре месяца я испытываю постоянную тревогу, каждый день просыпаюсь с мыслью: куда катится мир? Порой мне хочется, чтобы этого не было".

'Она с катушек съехала!"