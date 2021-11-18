Отделения почты доступны для всех? На деле - нет

Например, гипермаркет Rimi в Марупской волости, внутри которого находится почтовое отделение LV-2167. Формально, невакцинированные люди могут попасть туда, но на деле это не так.

Житель Марупе Янис Даргайс хотел оплатить социальные платежи на почте, но его не пустили в магазин.

"Там была дополнительная дверь, сейчас она закрыта. На почту можно попасть только через магазин. И меня не пускают на почту", - рассказал порталу Янис Даргайс.

В Латвии двенадцать таких отделений почты. Они работают в помещениях торговых центров, куда могут попасть только люди с сертификатом. Как сообщили rus.lsm.lv в Latvijas pasts, только в двух таких отделениях выдают посылки. С ними возникают наибольшие сложности, так как посылки приходят в конкретное отделение и адресованы конкретному человеку, а перенаправить посылку в другое место непросто. Одно из двух таких почтовых отделений как раз и находится в Марупской волости.

"Мы до сих пор ищем наилучший вариант. Смотрим, как это реально сделать попроще и для наших сотрудников, и для клиентов. Несколько посылок мы передаем курьерам. Там еще ищем долгосрочное решение", - пояснил председатель правления Latvijas pasts Марцис Вилцанс.

В Министерстве экономики порталу пояснили, что почта может работать в "красном" режиме, а разделить потоки людей - это задача торгового центра.

В марупском почтовом отделении долгосрочное решение нашлось. Открыли второй вход, который ближе к почте, сообщила представитель торговой сети Rimi Инга Бите