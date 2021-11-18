Чт, 18.11.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд 125 человек

ФОТО: Scanpix/Photo by Angela WEISS and Chris DELMAS / AFP

125 зрителей музыкального фестиваля Astroworld (США) подали коллективный иск в суд против организаторов после гибели десяти человек. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Иск направлен в отношении рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, организовавших мероприятие. Кроме того, в качестве ответчиков указаны компания в области организации развлекательных мероприятий Live Nation Entertainment и корпорация Apple. Сервис Apple Music был партнером концерта.

Истцы требуют выплатить им 750 миллионов долларов. 

Адвокаты рэперов и корпорации Apple не комментируют произошедшее. Представитель Live Nation сообщил СМИ, что компания "рассмотрит все юридические вопросы в надлежащее время".

Напомним, по меньшей мере восемь человек погибли и сотни были ранены в давке во время музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне, штат Техас (США).


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