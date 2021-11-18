На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд 125 человек

Иск направлен в отношении рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, организовавших мероприятие. Кроме того, в качестве ответчиков указаны компания в области организации развлекательных мероприятий Live Nation Entertainment и корпорация Apple. Сервис Apple Music был партнером концерта.

Истцы требуют выплатить им 750 миллионов долларов.

Адвокаты рэперов и корпорации Apple не комментируют произошедшее. Представитель Live Nation сообщил СМИ, что компания "рассмотрит все юридические вопросы в надлежащее время".