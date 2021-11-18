На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд 125 человек
125 зрителей музыкального фестиваля Astroworld (США) подали коллективный иск в суд против организаторов после гибели десяти человек. Об этом пишет The Wall Street Journal.
125 зрителей музыкального фестиваля Astroworld (США) подали коллективный иск в суд против организаторов после гибели десяти человек. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Иск направлен в отношении рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, организовавших мероприятие. Кроме того, в качестве ответчиков указаны компания в области организации развлекательных мероприятий Live Nation Entertainment и корпорация Apple. Сервис Apple Music был партнером концерта.
Адвокаты рэперов и корпорации Apple не комментируют произошедшее. Представитель Live Nation сообщил СМИ, что компания "рассмотрит все юридические вопросы в надлежащее время".
Напомним, по меньшей мере восемь человек погибли и сотни были ранены в давке во время музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне, штат Техас (США).