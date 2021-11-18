Был ли у Брэдли Купера роман с Леди Гагой?

Слухи о романе звезд активно обсуждали в 2018 году, после выхода фильма "Звезда родилась", в котором Купер и Леди Гага сыграли влюбленных. Масла в огонь подлило и их выступление на "Оскаре". Спустя пару недель после мероприятия Брэдли и Ирина расстались. Поклонники в Сети почти сразу посчитали певицу разлучницей.

"Герои как бы влюбляются друг в друга в этой сцене в фильме. Это тот самый поворотный момент, который случается с ними во время выступления перед тысячами людей", - объяснил Купер.

Актер подчеркнул, что их чувства были всего лишь игрой для публики. Он исполнял песню так, как будто он влюблен в партнершу. Это помогло ему контролировать свой страх перед выступлением.

"Она ужасно харизматична и красива. Когда я встретил ее, подумал: "Если я смогу использовать это, будет здорово… Главное - не напортачить". Но потом, когда мы начали работать вместе, я понял: нет предела тому, что она может сделать, и нет предела ее самоотверженности", - сказал он.