Чт, 18.11.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Был ли у Брэдли Купера роман с Леди Гагой?

Американский актер Брэдли Купер впервые прокомментировал слухи об измене своей бывшей избраннице - российской модели Ирине Шейк - с певицей Леди Гагой. Об пишет The Hollywood Reporter.

Слухи о романе звезд активно обсуждали в 2018 году, после выхода фильма "Звезда родилась", в котором Купер и Леди Гага сыграли влюбленных. Масла в огонь подлило и их выступление на "Оскаре". Спустя пару недель после мероприятия Брэдли и Ирина расстались. Поклонники в Сети почти сразу посчитали певицу разлучницей. 

"Герои как бы влюбляются друг в друга в этой сцене в фильме. Это тот самый поворотный момент, который случается с ними во время выступления перед тысячами людей", - объяснил Купер.

Актер подчеркнул, что их чувства были всего лишь игрой для публики. Он исполнял песню так, как будто он влюблен в партнершу. Это помогло ему контролировать свой страх перед выступлением.

"Она ужасно харизматична и красива. Когда я встретил ее, подумал: "Если я смогу использовать это, будет здорово… Главное - не напортачить". Но потом, когда мы начали работать вместе, я понял: нет предела тому, что она может сделать, и нет предела ее самоотверженности", - сказал он. 

Сейчас Леди Гага снялась в фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи". Артистке снова пророчат "Оскар". Купер продолжает сниматься в кино и работает над новым режиссерским проектом. Он поддерживает отношения с Ириной Шейк - их регулярно видят на совместных прогулках с дочерью.


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