На белорусско-польской границе умер годовалый ребенок

По данным польских медиков-добровольцев, вчера ночью в приграничном лесу умер годовалый ребенок родом из Сирии. "Его родителям требовалась медицинская помощь, поскольку они были серьезно ранены, - сообщили в социальных сетях медики-добровольцы. - У мужчины была открытая рана на руке, а у женщины - ножевое ранение в ногу".

Młody mężczyzna miał silny ból podbrzusza. Był głodny i odwodniony. Oprócz niego pomocy potrzebowało syryjskie małżeństwo. Mężczyzna miał szarpaną ranę ręki, a kobieta ranę kłutą podudzia. Ich roczne dziecko zmarło w lesie.



Interwencja zakończyła się o 6:04. https://t.co/45ZfAPpqfP — RatownicyPCPM (@RatownicyPCPM) November 18, 2021

Напомним, что ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС.

В ночь на четверг около 100 мигрантов были задержаны при попытке пересечь границу, сообщило Министерство обороны Польши.

Минобороны утверждает, что попытка пересечения границы проходила под руководством белорусских силовиков. По данным ведомства, сотрудники белорусского спецназа, вероятно, повредили заграждения на границе и заставили мигрантов бросать камни в польских пограничников, чтобы отвлечь их. "Попытка пересечения границы была зафиксирована в сотнях метров", - отмечается в заявлении.