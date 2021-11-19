18 ноября день рождения отпраздновали два ровесника Латвии
В 103-й день провозглашения независимости Латвии день рождения отпраздновали и 5379 граждан Латвии, в том числе двое, которые родились 18 ноября 1918 года, сообщает агентство LETA.
В 103-й день провозглашения независимости Латвии день рождения отпраздновали и 5379 граждан Латвии, в том числе двое, которые родились 18 ноября 1918 года, сообщает агентство LETA.
У 4871 человека адрес зарегистрирован в Латвии, а у 520 - за границей.
Один человек, родившийся 18 ноября 1918 года, проживает в Латвии, а другой - за рубежом.