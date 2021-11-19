Пт, 19.11.2021
Если сравнить пандемию с океаном, то мы все оказались в нем, только у одного есть корабль, у второго - лодка, а у третьего лодка дала течь. Диана Занде, психотерапевт
Диана Занде, психотерапевт

18 ноября день рождения отпраздновали два ровесника Латвии

Флаги Латвии ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В 103-й день провозглашения независимости Латвии день рождения отпраздновали и 5379 граждан Латвии, в том числе двое, которые родились 18 ноября 1918 года, сообщает агентство LETA.

У 4871 человека адрес зарегистрирован в Латвии, а у 520 - за границей.

Один человек, родившийся 18 ноября 1918 года, проживает в Латвии, а другой - за рубежом.


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