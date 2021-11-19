Крупногабаритный мусор во дворах микрорайонов Риги: как с этим бороться?

Гинтс Каунисте, житель Кенгарагса, регулярно борется с кучей мусора не только во дворе своего дома, но и во всем микрорайоне. Он постоянный гость в Рижском домоуправлении (RNP), Департаменте жилищного строительства и окружающей среды, а также общается с депутатами Рижской думы. Однако это не принесло никаких результатов.

Каунисте отмечает, что было бы хорошо, если бы жители хотя бы приводили в порядок груды мусора вместо того, чтобы оставлять беспорядок во дворах.

"Куча - это одно. Но еще и беспорядок вокруг.

Ну приберите красиво, пока его не вывезли. Ничего не меняется. Прихожу, записываюсь на прием, и все по новой", - говорит он.

Крупнейшее столичное домоуправление - RNP - подчеркивает, что вывоз крупногабаритного мусора - это индивидуальная обязанность каждого жителя.

Представитель RNP Уна Греневица говорит: "Когда у человека есть такой мусор, было бы правильным по отношению к соседям договориться о вывозе, что можно сделать, обратившись к управляющему или в компанию, которая предоставляет такие услуги. Согласно правилам, мы должны утилизировать эти отходы, и тогда плата за отходы одного или нескольких соседей применяется ко всему дому".

Муниципальная полиция отмечает, что за такое нарушение может быть наложен штраф в размере от 70 до 1000 евро.

Гинт Бруновскис, и. о. начальника Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы, подчеркивает, что проблема накопления крупногабаритных отходов в контейнерах для мусора стала очень актуальной в последние годы. "Управляющий домом обязан проинформировать общественность о конкретных сроках вывоза крупногабаритных отходов".