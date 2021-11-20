Дети спрашивают, когда начнется война. Как Польша переживает миграционный кризис

"Медики на границе" выезжали на вызовы в тех случаях, когда мигрантам, застрявшим в лесу, была необходима срочная медицинская помощь. Они отработали 39 смен, а в последнюю не выехали из соображений безопасности. В соцсетях волонтеры сообщили о пяти разбитых машинах с проколотыми шинами.
Позже в связи с инцидентом польская полиция задержала троих молодых жителей Белостока, имеющих связи с местными уличными группировками. У них были изъяты мачете, которые, как сообщают волонтеры в своем Инстаграме, вероятно, использовались во время нападения.
Место "Медиков на границе" займет другая медицинская организация - PCPM. Что касается остальных волонтеров, то сворачиваться они не собираются несмотря на риски.
Когда все прячутся
По словам Колодзей, сейчас на границе работают несколько сотен добровольцев, некоторые являются штатными сотрудниками польских НКО, некоторые работают бесплатно. Их задача - помочь выжить людям, оказавшимся в лесу.
Как правило, с волонтерами связываются либо сами мигранты, либо их родственники. Если группа, застрявшая в лесу, находится за пределами досягаемости конкретного НКО, оно передает контакты другому НКО, которое может оказать оперативную помощь. Как правило, речь идет об одежде, еде, воде и медикаментах.
Если группа находится у самой границы, в зоне, на которую распространяется ЧС, туда отправляются местные жители, готовые сотрудничать.
"В этом регионе есть люди, которые сделают все возможное, чтобы помочь. Есть те, кто позвонит в полицию - некоторые считают, что так правильно. Есть те, кто просто боится сотрудничать. Я бы сказала, что тех, кто готов помогать, довольно много", - говорит Колодзей.
Волонтеры пытаются пробраться в лес незамеченными, потому что мигранты, как правило, скрывают свое местоположение. Иногда они так напуганы, что не хотят встречаться даже с представителями НКО, в таких случаях добровольцы просто оставляют вещи в лесу. Но, по словам Агаты, чаще им все же удается пообщаться с мигрантами.
"Мы уважаем желания людей. Некоторые не хотят подавать документы на получение статуса беженца в Польше, у многих уже есть плохой опыт общения с пограничниками, некоторых выталкивали через границу по восемь раз, - объясняет волонтерка. - Тогда мы даем им одежду, еду и лекарства, потом просто оставляем группу, где они есть. А если они хотят подать на статус беженца, мы пытаемся удостовериться в том, что они смогут это сделать".
Беженцы без статуса
По словам Агаты Колодзей, власти всячески препятствуют получению статуса беженца, даже если человек готов пройти процедуру. "В таких случаях у нас есть доверенность, с которой мы имеем право получать информацию, но нам ее не дают. Включается сложная бюрократия. Власти делают все, чтобы осложнить нашу работу", - рассказывает она.
А если власти знают местоположение мигрантов, которые заявляют о желании получить статус беженца, их, по словам Агаты, выталкивают на территорию Беларуси - несмотря на все нормы о международной защите. "Это противоречит международным нормам, но действующее в Польше законодательство позволяет это делать", - говорит она.