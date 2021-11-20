Дети спрашивают, когда начнется война. Как Польша переживает миграционный кризис

15 июня на этом кладбище похоронили 19-летнего Ахмеда Аль-Хассана, сирийского мигранта, погибшего при переходе границы между Польшей и Белоруссией.

Несколько дней спустя тут был похоронен еще один мигрант, пытавшийся попасть в ЕС. Его имя неизвестно. По словам главы местной мусульманской общины Мачея Щесновича, на ближайшие дни запланированы новые похороны.

В мусульманской деревне ситуацию видят иначе, чем в других районах Польши. Жители деревни готовы проводить похороны по мусульманским традициям, кормить армию и помогать мигрантам.

Местная жительница в тринадцатом поколении Зофия говорит, что никаких проблем с поляками у местных мусульман никогда не было. "Разница только в том, что мы идем в мечеть, а они в костел. Мы говорим по-польски, молимся по-арабски", - говорит она.

Зофия, в отличие от большинства жителей этих районов, не уверена, что стала бы звонить в полицию, если бы люди пришли в ее дом. А то, что делают польские силовики на границе с Беларусью, она считает бесчеловечным.

"Польша отвечает за каждую смерть на границе, - говорит она Русской службе Би-би-си. - У меня вот котик спит на своей подушечке, собачка ходит - как же можно человека не пожалеть… Я бы дала им покушать, помыться, переодеться, ну это ж люди. А потом сказала бы - ступайте потихоньку. Я бы всех пропустила, пусть идут куда хотят".

Зофия понимает, что люди в Польше напуганы, она тоже боится, но считает, что помогать все равно надо. "Там же тоже есть и хорошие люди, и плохие, я так думаю, - говорит она. - А может, он и добрый человек, но когда голодный и замерзший, он же все может сделать".

Волонтеры, медики и националисты

Если жители приграничных районов боятся мигрантов, то волонтеры, которые помогают мигрантам, боятся только силовиков и националистов. Агата Колодзей работает в фонде Ocalenie - организации, которая уже 20 лет занимается интеграционными проектами.

С августа сотрудники НКО и волонтеры постоянно находятся в гуманитарных миссиях у белорусской границы. По словам Колодзей, работать становится все сложнее.

ФОТО: BBC

"Мы регулярно ходим в лес ночью и боимся только людей в униформе, - говорит Русской службе Би-би-си она. - Силовики пытаются нас запугивать, но прямой агрессии с их стороны мы не видели. А сейчас тут начали собираться еще и группы националистов".

Она считает, что помогая мигрантам, волонтеры не нарушают никаких законов, соответственно, формальных претензий со стороны властей быть не может. "Если я встречаю человека в лесу, я не обязана спрашивать его национальность и документы, я просто помогаю, - продолжает Агата Колодзей. - А кормить людей все еще не считается преступлением на территории Польши".