Украина высказала предупреждение мигрантам в Беларуси

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режима белорусского диктатора Александра Лукашенко в последние месяцы были предприняты попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов с территории Беларуси, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака в Латвию, Литву и Польшу.

Европейский союз обвинил минский режим в стремлении отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции против Беларуси в ответ на жестокое подавление протестов в прошлом году.

Украина, граничащая с Беларусью и Польшей, опасается, что мигранты могут попытаться проникнуть на ее территорию, чтобы затем отправиться в страны ЕС, граничащие с Украиной.

"В случае угрозы жизни и здоровью пограничников и сотрудников правоохранительных органов мы будем использовать все предусмотренные законом средства защиты, в том числе огнестрельное оружие",

- заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

На этой неделе Польша применила против мигрантов, которые забрасывали камнями польские силы безопасности и пытались пересечь границу, слезоточивый газ и водомет.

Некоторые страны, включая Польшу и Украину, считают, что за миграционным кризисом стоит союзница Беларуси - Россия.

Монастырский выразил обеспокоенность тем, что Россия может перенести кризис на белорусско-украинскую границу.

"Мы не исключаем возможности, что Россия решит целенаправленно отправить большое количество нелегальных мигрантов через Беларусь на нашу территорию",

- заявил министр парламенту.

"Мы систематически и основательно готовимся к этой ситуации", - сказал он, добавив, что ситуация на границе Украины с Беларусью в настоящее время находится под контролем.