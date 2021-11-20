Медотводы от прививки: как это работает и какой шанс получить?

Rus.lsm.lv отправились в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS).

Инфектолог Сниедзе Лайвацума, которая возглавляет консилиум по вопросам вакцинации, рассказала, что каждый день к ним приходит не менее 15 заявок на медотвод, а рассмотрение их может занять аж до нескольких месяцев.

"Каждую заявку надо тщательно оценить, выбрать, каких специалистов пригласить. Глава консилиума - не единственная моя обязанность, и я не могу ждать, что коллеги ответят за пять минут. Технически дать заключение занимает больше времени, чем хотелось бы. Не хватает ресурсов, чтобы ответить сразу", - рассказала Сниедзе Лайвацума.