Сб, 20.11.2021
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Том Лусис

Медотводы от прививки: как это работает и какой шанс получить?

Вакцинация. Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns / LETA

Медотвод от вакцинации от Covid-19 в Латвии может дать только консилиум врачей, которые проводятся только в 3 столичных больницах. Журналисты rus.lsm.lv отправились в одну из них за комментарием, что происходит с заявками людей, желающих получить доказательство, что им нельзя прививаться по медицинским причинам.

Rus.lsm.lv отправились в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS).

Инфектолог Сниедзе Лайвацума, которая возглавляет консилиум по вопросам вакцинации, рассказала, что каждый день к ним приходит не менее 15 заявок на медотвод, а рассмотрение их может занять аж до нескольких месяцев.

"Каждую заявку надо тщательно оценить, выбрать, каких специалистов пригласить. Глава консилиума - не единственная моя обязанность, и я не могу ждать, что коллеги ответят за пять минут. Технически дать заключение занимает больше времени, чем хотелось бы. Не хватает ресурсов, чтобы ответить сразу", - рассказала Сниедзе Лайвацума.

В целом, RAKUS получила уже 225 заявок на медотводы, из которых рассмотрено немногим более половины. Одобрены же только 10 штук - именно этим людям прививаться нельзя по обоснованным медицинским причинам.


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