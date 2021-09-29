Медотвод от обязательной вакцинации: что известно?

Главный вердикт в отношении того, кому и при каких обстоятельствах нельзя вакцинироваться, выносит Государственный совет по иммунизации, причем свое заключение он вынес еще в июне, опубликовав официальное мнение.

Согласно документу, единственное противопоказание к вакцине от Covid-19 — это анафилактическая реакция на первую дозу или на любой из компонентов вакцины.

При этом, как отмечает Совет по иммунизации, до начала массовой вакцинации вероятность подобной реакции на вакцины от Covid-19 в целом рассматривалась как один случай на миллион, а если сузить до реакций именно на мРНК-вакцины — к ним относятся Pfizer и Moderna, — то речь может идти о вероятности один случай на 800 тысяч.

Предположительно, тяжелые аллергические реакции связаны с пегилированными липидами в мРНК-вакцинах. Если в анамнезе пациента когда-либо были анафилактические реакции на ПЭГ-липиды, то следует выбрать вакцину, созданную с помощью другой технологии, т. е. векторную — к ним относятся Vaxzevria (производства AstraZeneca) и Vaccine Janssen (производства Johnson & Johnson).

Кроме того, по мнению Совета по иммунизации, вакцинацию следует отложить в двух случаях:

если человек считается "контактным лицом" и должен соблюдать положенный карантин;

если у человека в данный момент какая-либо другая острая инфекция средней и тяжелой степени тяжести.

Больше нет никаких других медицинских, клинических, научных причин, по которым человеку могли бы быть противопоказаны "неживые" вакцины, гласит заключение Совета по иммунизации. В том числе и поэтому совет призывает "рассмотреть вопрос о введении ответственности за необоснованный отказ от вакцинации".

Другой документ, где подробно описаны возможные сценарии, это "Настольная книга вакцинации" — по сути, это правила проведения вакцинации, адресованные тем, кто за нее отвечает.

В "Настольной книге.." отмечается, что могут быть противопоказания к некоторым вакцинам от Covid-19, созданным на основе векторных технологий — Vaxzevria и Vaccine Janssen.

В частности, речь о синдроме проницаемости капилляров (для обеих вакцин) и тромботическом тромбоцитопеническом синдроме (ТТС) после первой дозы Vaxzevria.

Следует рассмотреть возможность использования мРНК-вакцин у очень пожилых и крайне уязвимых пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни не более 3 месяцев.

Если сразу после вакцинации возникла аллергическая реакция — это не противопоказание для второй дозы, а повод "проявлять осторожность". Если возникли сильные побочные эффекты — это тоже не противопоказание и даже не аллергическая реакция: это иммунный ответ организма.

Вакцина не противопоказана:

людям с различными хроническими заболеваниями;

людям с ВИЧ-инфекцией;

людям с ослабленным иммунитетом;

людям с аутоиммунными заболеваниями;

при грудном вскармливании.

Также, как отмечает Эдите Теттере, специалист по связям с общественностью Центра профилактики и контроля заболеваний, пищевые аллергии, аллергия на насекомых и т. д. не являются причиной для отказа от вакцинации.

Получается, что даже если у человека тяжелая аллергическая реакция на один из компонентов мРНК-вакцины, он может воспользоваться векторной. И наоборот.

Если же у пациента одновременно имеется аллергия на ПЭГ-липиды и при этом синдром проницаемости капилляров, тогда действительно нужен т.н. медотвод.

Решение о том, что человеку противопоказана вакцинация от Covid-19, может вынести только медицинский консилиум (Рижской Восточной клинической университетской больницы, Университетской клинической больницы им. П. Страдиня, Детской клинической университетской больницы), уточняет Санита Паудере-Логина, руководитель бюро Латвийской ассоциации семейных врачей.

Чтобы созвать подобный консилиум, необходимо направление от врача общей практики, если у него есть основания предполагать тяжелую аллергическую реакцию на вакцину у конкретного пациента. Консилиум изучает вопрос и дает компетентную оценку, насколько данные противопоказания уместны и оправданны.