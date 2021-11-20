Протесты против ограничений в Нидерландах: полиция использовала водометы и стрелковое оружие

Полицейские производили предупредительные выстрелы, а также были вынуждены использовать оружие в целях самообороны.

Как заявил репортерам мэр Роттердама Ахмед Абуталеб, полиция несколько раз "сталкивалась с необходимостью использовать оружие для защиты" после того, как протестующие забросали сотрудников камнями, взрывали петарды и жгли полицейские машины.

Галерея: Протесты в Нидерландах

На помощь полиции Роттердама пришли коллеги со всей страны. Насилие удалось остановить только около полуночи.

🚨Eyes on👇



The Netherlands isn't having it anymore! pic.twitter.com/jP0UTs068H — GrassHDropper (@DropperGrass17) November 19, 2021

Мэр назвал случившееся "оргией насилия".

Среди пострадавших есть и сотрудники полиции. Десятки человек задержаны. Полиция все еще анализирует записи видеокамер, и ожидается, что число задержанных будет расти.

По сообщениям СМИ, в акциях протеста принимали участие и банды футбольных хулиганов.

По факту применения полицейского оружия начато независимое расследование.

How is any of this about keeping us safe? Rotterdam now



We’re not going to allow the suffocation of our freedoms. We stand with Austrians, Dutch, Australians Canadians & friends worldwide



We the many #together #NoVaccinePassports #TogetherDeclaration



pic.twitter.com/mwUtgcnMeK — Alan D Miller (@alanvibe) November 19, 2021

После резкого увеличения новых случаев заражения Covid-19 в Нидерландах с вечера прошлой субботы как минимум на три недели введен режим частичного карантина.

Правительство заявило, что хочет принять закон, который позволит использовать ковид-сертификаты только полностью вакцинированным или переболевшим Covid-19, но не людям с отрицательным результатом теста на коронавирус.