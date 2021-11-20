Сб, 20.11.2021
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Протесты против ограничений в Нидерландах: полиция использовала водометы и стрелковое оружие

ФОТО: AFP / Scanpix

По меньшей мере семь человек были ранены вечером в пятницу, 19 ноября, в ходе протестов противников карантинных ограничений в центре Роттердама, когда полиция Нидерландов была вынуждена использовать водометы и огнестрельное оружие.

Полицейские производили предупредительные выстрелы, а также были вынуждены использовать оружие в целях самообороны.

Как заявил репортерам мэр Роттердама Ахмед Абуталеб, полиция несколько раз "сталкивалась с необходимостью использовать оружие для защиты" после того, как протестующие забросали сотрудников камнями, взрывали петарды и жгли полицейские машины.

Галерея: Протесты в Нидерландах

На помощь полиции Роттердама пришли коллеги со всей страны. Насилие удалось остановить только около полуночи.

Мэр назвал случившееся "оргией насилия".

Среди пострадавших есть и сотрудники полиции. Десятки человек задержаны. Полиция все еще анализирует записи видеокамер, и ожидается, что число задержанных будет расти.

По сообщениям СМИ, в акциях протеста принимали участие и банды футбольных хулиганов.

По факту применения полицейского оружия начато независимое расследование.

После резкого увеличения новых случаев заражения Covid-19 в Нидерландах с вечера прошлой субботы как минимум на три недели введен режим частичного карантина.

Правительство заявило, что хочет принять закон, который позволит использовать ковид-сертификаты только полностью вакцинированным или переболевшим Covid-19, но не людям с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Жестокие протесты прошлой ночью были одними из самых серьезных в Нидерландах с момента введения первых ограничений в прошлом году. В январе после объявления комендантского часа в Роттердаме также прошли жестокие акции протеста с поджогами и нападениями на полицию.


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