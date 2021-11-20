Протесты против ограничений в Нидерландах: полиция использовала водометы и стрелковое оружие

Полицейские производили предупредительные выстрелы, а также были вынуждены использовать оружие в целях самообороны.
Как заявил репортерам мэр Роттердама Ахмед Абуталеб, полиция несколько раз "сталкивалась с необходимостью использовать оружие для защиты" после того, как протестующие забросали сотрудников камнями, взрывали петарды и жгли полицейские машины.
Галерея: Протесты в Нидерландах
На помощь полиции Роттердама пришли коллеги со всей страны. Насилие удалось остановить только около полуночи.
Мэр назвал случившееся "оргией насилия".
Среди пострадавших есть и сотрудники полиции. Десятки человек задержаны. Полиция все еще анализирует записи видеокамер, и ожидается, что число задержанных будет расти.
По сообщениям СМИ, в акциях протеста принимали участие и банды футбольных хулиганов.
По факту применения полицейского оружия начато независимое расследование.
После резкого увеличения новых случаев заражения Covid-19 в Нидерландах с вечера прошлой субботы как минимум на три недели введен режим частичного карантина.
Правительство заявило, что хочет принять закон, который позволит использовать ковид-сертификаты только полностью вакцинированным или переболевшим Covid-19, но не людям с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Жестокие протесты прошлой ночью были одними из самых серьезных в Нидерландах с момента введения первых ограничений в прошлом году. В январе после объявления комендантского часа в Роттердаме также прошли жестокие акции протеста с поджогами и нападениями на полицию.