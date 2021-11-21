Виновен дымоход. Новая информация о пожаре в кошачьем домике

По последней информации, в огне погиб 21 кот.

Представитель общества Гундега Бидере указала:

"Я понимаю, что всех интересует, как мог произойти такой пожар. Сейчас есть информация от пожарных - виновен дымоход.

У нас для отопления в кошачьем домике стояла печка Jotul с дымоходом, вокруг которого была еще специальная труба, чтобы ничего не могло загореться. К сожалению, все это нас подвело. И вчера, случайно проснувшись, чтобы сходить в уборную, я заметила, что из дверей кошачьего домика выбивается пламя. Конечно, я сразу же позвонила пожарным и мы с мамой побежали тушить и выпускать котов. С того момента так и бегаем, пытаясь спасти тех, кого еще можно спасти. Тех, кто не остался в кошачьем домике навсегда".

В ближайшие дни будет опубликована более детальная информация о трагическом пожаре.

Андра Томасе, основатель общества Ar sirdi delnā, ранее сообщила в Facebook: "В приюте ночью вспыхнул пожар, в котором дотла сгорел кошачий домик. К сожалению, часть животных погибла, но большую часть кошек Гундеге и ее матери Ивете удалось спасти, буквально вытащив их из огня.

На данный момент около 40 котов в панике бегают вокруг, пытаясь понять, где их дом - их единственное убежище.

Кошки в основном пугливы, но всегда жили в помещении, поэтому травмы, паника и надвигающийся мороз для них могут стать судьбоносными".

Томасе говорит, что в настоящее время есть большая потребность в кошачьих поводках, но больше всего требуется приют для кошек - контейнер с подогревом, модуль, дом на колесах или что-нибудь еще, где кошки смогут согреться.

Несколько пострадавших животных уже доставлены в клинику, и врачи готовы разместить их по мере необходимости, поэтому приют остро нуждается в финансовой помощи.

Общество защиты животных просит общественность по возможности помочь в это нелегкое время.