Уровень доверия правительству упал до самой низкой отметки

В октябре только 16% респондентов выразили доверие Сейму, и с сентября показатель значительно снизился. Результат октября является самым низким за время существования 13-го Сейма, однако пока что показатели доверия для этого состава Сейма выше, чем для 11-го и 12-го Сеймов.

Уровень доверия к Кабинету министров также упал в октябре -

правительству доверяли только 17% населения.

В период полномочий 13-го Сейма уровень доверия к правительству в целом был выше, чем к Сейму, достигнув самых высоких показателей осенью прошлого года. Уровень доверия к правительству во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем был выше, чем к предыдущему правительству.