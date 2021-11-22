Европейцы протестуют против ковидных ограничений. На улицы выходят десятки тысяч

Сразу в нескольких европейских столицах десятки тысяч человек в последние дни вышли на улицы, протестуя против новых антивирусных ограничений, которые вводят европейские правительства. В некоторых городах произошли столкновения с полицией.
В Брюсселе в воскресенье прошла одна из самых многочисленных акций против антивирусных мер - полиция оценила численность протестующих в 35 тыс. человек. Полицейские, в которых протестующие кидали файеры, применили в ответ слезоточивый газ и водометы.
В Вене на улицы вышли десятки тысяч человек после того, как правительство объявило о новом общенациональном локдауне с понедельника и о планах сделать прививки обязательными с февраля 2022 года.
Если это произойдет, Австрия станет первой страной, законодательно обязующей граждан вакцинироваться.
Участники демонстраций размахивали национальными флагами, требовали "свободы" и призывали к сопротивлению.
На карибском острове Гуаделупе, заморской территории Франции, тоже бушуют протесты, начавшиеся из-за Covid-паспортов. Прошлой ночью вандалы ограбили или подожгли несколько десятков магазинов на острове.
По данным главы МВД Франции Жеральда Дармадена, некоторые участники беспорядков применяли боевые патроны.