В Латвии стартует информационная кампания "Я ХОЧУ ДОМОЙ!"

1 января 2021 года на внесемейном уходе находились 6004 ребенка, что на 10% меньше, чем было три года назад (2018 году на внесемейном уходе находились 6669 детей, в 2019 году - 6438, а в 2021 году - 6252 ребенка). Также продолжает снижаться количество детей в учреждениях по уходу за детьми. На 1 января 2021 года по сравнению с 1 января 2018 года количество детей в учреждениях по уходу за детьми снизилось на 45% (2018 году - 1037 детей, 2021 году - 586 детей). В свою очередь, согласно информации, поданной учреждениями по уходу за детьми, 1 октября 2021 года в учреждениях по уходу за детьми находилось 506 сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, что на 11% меньше, чем 1 января 2021 года.

Латвия приняла закрепленный в Конвенции о правах ребенка Организации Объединенных Наций принцип, согласно которому дети должны расти в семейной среде. В случае разлучения ребенка с семьей ему обеспечивается внесемейный уход у опекуна, в приемной семье или учреждении по уходу за детьми. Чтобы повысить осведомленность общества о детях, находящихся на внесемейном уходе, а также предоставить детям большую поддержку и возможность расти в семейной среде, Министерство благосостояния организует информационную кампанию "Я ХОЧУ ДОМОЙ!".

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"Количество детей, находящихся на внесемейном уходе, снижается каждый год. Проводятся мероприятия, чтобы улучшить социальную работу, которая направлена на семьи с детьми, совершенствуются компетенции социальных работников, повышается образованность родителей в вопросах воспитания детей. Таким образом мы способствуем формированию положительной среды для развития ребенка в семье, а также возвращению детей под опеку биологических родителей, - говорит министр благосостояния Гатис Эглитис. - Однако в Латвии все еще есть дети, находящиеся в учреждениях по уходу за детьми, - им необходима семейная среда, поэтому мы организуем кампанию и рассказываем обществу о различных видах внесемейного ухода, чтобы каждый, кто хочет и может помочь детям, получил представление о видах опеки и столь необходимом детям чувстве семьи".

Чтобы увеличить количество семей, которые принимают под свою опеку детей, находящихся на внесемейном уходе, в 2018 году были открыты центры поддержки внесемейного ухода, цель которых обеспечение комплекса мер, способствующих благополучию, безопасности и независимости детей, оставшихся без попечения родителей, а также увеличению количества приемных семей, гостевых семей, опекунов и усыновителей.

"Ребенка от истории успеха отделяет лишь расстояние до одного заботливого, компетентного и самостоятельного взрослого. Задача центров поддержки - подготовить и поддержать этих "золотых людей", которые готовы стать важной частью истории жизни ребенка, потому что забота о наших особых детях - это не спринт, а марафон с большим количеством вызовов по пути", - рассказывает руководитель Центра поддержки TILTS Каспар Прусис.

Приглашаем всех, кто хочет получить больше информации о статусе приемной семьи, гостевой семьи, опекуна или усыновителя посетить https://www.lm.gov.lv/lv/gimene-un-berni-1 или обратиться в муниципальный Сиротский суд.

О кампании: