Неотложная помощь ответила семье скончавшегося от Covid-19 тренера

Напомним, что дочь тренера, известная лыжница, Патриция Эйдука дала интервью газете Latvijas Avīze, в котором раскритиковала действия врачей, которые оставили мужчину дома вместо того, чтобы забрать его в больницу.

"Медики приехали, замерили насыщение крови кислородом, оно было 87%. Спросили, какие лекарства он принимал, и решили не везти его в больницу, потому что там все равно не сделают ничего больше, чем дома, но на следующий день папа был уже так болен, что не мог стоять, поэтому мы снова вызвали скорую помощь. Медики удивлялись, почему отца не увезли в больницу накануне. Врачи Екабпилсской региональной больницы также были удивлены, что пациента не привезли раньше", - рассказала Эйдука.

В своем сообщении в Facebook врачи заявили, что "бригада медиков во время вызова провела все необходимые измерения показателей здоровья (температура, кровяное давление, пульс, уровень сахара, частота дыхания, электрокардиограмма, в том числе концентрация кислорода в крови)".

По их словам, они не могут разглашать конкретные значения измерений, ввиду врачебной тайны, но все показатели Эйдука позволяли продолжить его лечение под надзором семейного врача. А уровень кислорода в крови, на величину которого ссылается Эйдука, измерялся дважды.

Глава Службы Лиене Ципуле ранее в программе LTV Panorāma отметила, что "число 87% ни разу не фигурировало в наших измерениях".