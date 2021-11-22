Семья умершего тренера Эйдукса сомневается, что помощь ему оказали вовремя
Семья скончавшегося в ноябре от Covid-19 лыжного тренера Ингуса Эйдукса сомневается, вовремя ли ему была оказана адекватная медицинская помощь, пишет Latvijas Avīze.
Семья скончавшегося в ноябре от Covid-19 лыжного тренера Ингуса Эйдукса сомневается, вовремя ли ему была оказана адекватная медицинская помощь, пишет Latvijas Avīze.
Эйдукс скончался от Covid-19 в больнице в начале ноября в возрасте 61 года. Мужчина был вакцинирован, но болел в тяжелой форме и был госпитализирован с обширным повреждением легких. Тренер боролся за жизнь в больнице три недели, но скончался.
"Папа был полностью вакцинирован, но это не защитило его от ковида. В пятницу был получен положительный тест. К сожалению, его здоровье ухудшалось так быстро, что в воскресенье пришлось вызвать скорую помощь. Медики приехали, замерили насыщение крови кислородом, оно было 87%. Спросили, какие лекарства он принимал, и решили не везти его в больницу, потому что там все равно не сделают ничего больше, чем дома, но на следующий день папа был уже так болен, что не мог стоять, поэтому мы снова вызвали скорую помощь. Медики удивлялись, почему отца не увезли в больницу накануне. Врачи Екабпилсской региональной больницы также были удивлены, что пациента не привезли раньше", - рассказала дочь тренера Патриция Эйдука, известная лыжница.
После смерти Эйдукса у него было диагностировано более 90% поражения легких. Специалисты говорят, что при Covid-19 состояние легких ухудшается буквально по часам, так что, возможно, тренера удалось бы спасти, если бы его доставила в больницу уже первая "скорая", пишет издание.
Глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле напомнила, что с середины сентября были проблемы с госпитализацией, так как в больницах не хватало коек. Только с ноября можно было принимать пациентов с коронавирусом в необходимом количестве.
Как пишет газета, в случае с отцом Патриции не было ситуации, когда в ближайшей к его месту жительства больнице - Екабпилсской региональной больнице - не было ковидных коек. Представитель больницы Ласма Виндуле заявила, что ни разу не было случая, когда пациента доставляли в больницу, но не осматривали и не госпитализировали.