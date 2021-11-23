Зеленые и крестьяне собираются отчитать Левитса

Как указало объединение партий, все отчетливее вырисовываются проблемы с лидерством Левитса как главы государства. "Очевидно, что в сложные для страны моменты Левитс просто не может или не хочет выполнять свои президентские обязанности и исчезает "за высокими стенами своего замка", не будучи в состоянии адекватно реагировать на события в обществе", - заявил ZZS.

Объединение партий считает, что президент не может быть лишь сторонним наблюдателем, особенно сейчас, когда стране нужен сильный лидер. Отсутствие авторитета и самый низкий за все время рейтинг президента является закономерной оценкой деятельности Левитса или, скорее, его бездеятельности, отмечает ZZS.

Как указало объединение партий, Левитс не только не сумел сплотить латвийское общество, но и допустил антидемократические действия правящей коалиции, которая необоснованно ограничила действие мандатов народных избранников в Сейме и думах самоуправлений.

В условиях длительной пандемии, когда Кабинет министров демонстрировал растерянность, непоследовательность и неспособность принимать решения, президент не воспользовался возможностью созвать внеочередное заседание правительства, чтобы принять важные для всего общества решения, что, возможно, привело к личным трагедиям многих людей и даже смерти, подчеркивает ZZS.