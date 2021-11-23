Вт, 23.11.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Встреча Нового года - без традиционных салютов. Они запрещены до 11 января

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Государственным и муниципальным учреждениям разрешается организовывать мероприятия по случаю праздников и дней памяти, но не разрешены публичные мероприятия, способствующие неконтролируемому скоплению людей, сообщила представитель Министерства культуры Даце Визуле.

Таким образом, до окончания режима чрезвычайной ситуации 11 января запрещены такие мероприятия как салют, сообщает агентство LETA.

По словам Визуле, до окончания режима ЧС во время праздничных и памятных дней - Рождества, Нового года и других, - государственные и муниципальные учреждения могут проводить мероприятия для отмечания этих дней, например, подсвечивать окружающую среду, размещать праздничные декорации, проводить выставки и экспозиции на свежем воздухе. При этом необходимо обеспечить, чтобы данные активности не способствовали неконтролируемому скоплению людей.

Поэтому запрещено проводить салюты, представления фейерверков и перфомансы,

проходящие в определенное время и в определенном месте, так как могут возникнуть риски скопления большого количества людей и сложности с соблюдением требований эпидемиологической безопасности, в том числи соблюдением дистанции в два метра.

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Ранее Министерство культуры сообщало, что во время режима ЧС можно проводить публичные культурные мероприятия только в эпидемиологически безопасной среде - у посетителей и участников должны быть действующие ковид-сертификаты.

На мероприятиях как в помещениях, так и на свежем воздухе посетители должны находиться на фиксированных, персонализированных сидячих местах, между которым должна быть обеспечена дистанция не менее двух сидячих мест или защитный барьер.

Посетители мероприятий должны носить маски как в помещении, так и на улице. Максимально допустимое число участников на публичных мероприятиях установлено до 500 человек.

Культурные мероприятия в так называемом "зеленом режиме" могут посещать взрослые с ковид-сертификатом, можно брать с собой и несовершеннолетних детей. Детям до 12 лет тест на Covid-19 делать не надо, в свою очередь у детей старше 12 лет должен быть или ковид-сертификат или справка из лаборатории о негативном результате проведенного в последние 72 часа скринингового теста, сделанного в рамках учебного процесса.


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