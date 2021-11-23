С 6 декабря работающим очно нужно будет дважды в неделю делать тест на Covid-19

Требование будет применяться ко всем сотрудникам - и вакцинированным, и не вакцинированным от Covid-19.

После заседания правительства директор Государственной канцелярии и руководитель группы по оперативному управлению Янис Цитсковскис заявил журналистам, что тесты в основном будут оплачиваться государством.

"В настоящее время проводится закупка Центра закупок Министерства обороны. До 6 декабря мы должны разработать механизм распространения этих тестов и другие практические детали. Сейчас ведется работа над тем, чтобы тесты были доступны каждому работнику и работодателю",

- сказал директор Государственной канцелярии.

Минобороны планирует заключить открытый договор, по которому государство сможет закупить дополнительные тесты в случае необходимости. По предварительным оценкам, тесты могут стоить Латвии от 14 до 15 млн евро за восьминедельный период.

Директор Госканцелярии добавил, что тестирование на рабочем месте будет в первую очередь "вопросом добросовестности", а дискуссии о механизмах контроля еще предстоят.

Как говорится в аннотации к распоряжению, несмотря на то, что заболеваемость Covid-19 в Латвии в настоящее время сокращается, риск повторного роста высок. Это связано с очень быстрым распространением Covid-19 в Европе, а также с ожидаемым увеличением мобильности людей в предрождественский период и во время празднования Рождества и Нового года.

Поэтому, чтобы минимизировать риски повторной вспышки Covid-19 с серьезными последствиями для здравоохранения, Минздрав считает необходимым ввести тестирование в группах с более высоким риском передачи Covid-19, то есть в рабочих коллективах.

Тестироваться не будут те, кто работает удаленно или в полностью закрытой от других людей среде.

Поправки также предусматривают, что поставщики телекоммуникационных услуг могут не только предоставлять услуги, но и продавать товары, связанные с телекоммуникациями, а практикующие ветеринары могут оказывать помощь животному, хозяин которого не имеет ковид-сертификата.

Государственным и муниципальным учреждениям разрешается организовывать мероприятия по случаю праздников и дней памяти, но не разрешены публичные мероприятия, способствующие неконтролируемому скоплению людей. Поэтому праздничные салюты будут запрещены.

Как уже сообщалось, Министерство здравоохранения допускает, что 18 декабря могут появиться первые признаки того, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и меры безопасности, связанные с распространением Covid-19, могут быть отменены 11 января.

По словам советника министра здравоохранения Каспара Берзиньша, примерно 6 декабря будет понятна траектория заболеваемости. Если прирост числа зараженных в это время превысит 10% в неделю, количество госпитализированных может остановиться на отметке около 800. Однако в таком случае 18 декабря ежедневное количество инфицированных будет составлять 1000-1250 человек, стремительно вырастет это число на Рождество, и на Новый год потребуются дополнительные меры безопасности.

Если число инфицированных будет расти медленнее, то и рост на Рождество будет менее выраженным. Поэтому цель состоит в том, чтобы начать рождественский период с 18 декабря с минимально возможного уровня заражения. "18 декабря мы увидим, что будет с мерами безопасности", - добавил Берзиньш.