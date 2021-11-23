Как долго больницы будут загружены пациентами с Covid-19 - прогноз Минздрава

"Прогнозы, с которыми мы сейчас работаем, показывают довольно хорошую картину с точки зрения заболеваемости и инфицирования, но, к сожалению, не показывают такого же хорошего и быстрого снижения числа госпитализированных пациентов", - сказала Дрейка.

В связи с этим Минздрав считает важным обеспечить, чтобы тяжелобольные пациенты с Covid-19 были госпитализированы в больницы более высокого уровня, где для их лечения доступны адекватные ресурсы, а пациенты со стабилизированным Covid-19 могут размещаться в больницах более низкого уровня в Риге и ее окрестностях, а также в регионах Латвии.

Клинические университетские больницы обратили внимание на то, что пациенты с Covid-19 в настоящее время попадают в стационар в тяжелом состоянии, что удлиняет срок лечения.

Минздрав будет предпринимать меры, чтобы все больницы, которые принимают пациентов с Covid-19, включая пациентов со стабилизированным Covid-19 для завершения лечения, были обеспечены необходимым медицинским оборудованием и инвентарем, в том числе для кислородной терапии.

Хотя новых коек в настоящее время не планируется, в случае быстрого ухудшения эпидемиологической ситуации больницы могут оперативно увеличить количество ковидных коек до 3301.