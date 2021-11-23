Covid-19 ⟩ Вакцинация детей старше пяти лет может стать возможной в декабре

Он отметил, что в Латвии детей начиная с пяти лет начнут вакцинировать против Covid-19 только после соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств. Оно ожидается в конце этой недели. Павлютс допускает, что решение, скорее всего, будет положительным.

"Таким образом, нельзя назвать и конкретную дату, когда в Латвии станет доступна вакцинация для детей от 5 до 11 лет. Но мы постараемся выяснить, возможно, это будет в конце декабря", - сказал министр здравоохранения.

Он также напомнил, что детей вакцинируют вакциной Comirnaty производства BioNTech/Pfizer, которую еще нужно заказать и доставить.