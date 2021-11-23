Вт, 23.11.2021
До 6 декабря существенных новых смягчений вводить не планируется. Мы должны тщательно оценивать ситуацию Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Covid-19 ⟩ Вакцинация детей старше пяти лет может стать возможной в декабре

Вакцинация в Латвии. ФОТО: Valda Kalnina

Вакцинация детей старше пяти лет против Covid-19 может стать возможной примерно в конце декабря, заявил во вторник после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс, сообщает портал lsm.lv.

Он отметил, что в Латвии детей начиная с пяти лет начнут вакцинировать против Covid-19 только после соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств. Оно ожидается в конце этой недели. Павлютс допускает, что решение, скорее всего, будет положительным.

"Таким образом, нельзя назвать и конкретную дату, когда в Латвии станет доступна вакцинация для детей от 5 до 11 лет. Но мы постараемся выяснить, возможно, это будет в конце декабря", - сказал министр здравоохранения.

Он также напомнил, что детей вакцинируют вакциной Comirnaty производства BioNTech/Pfizer, которую еще нужно заказать и доставить.

Напомним, детей в возрасте от 12 до 15 лет начали вакцинировать против Covid-19 вакциной производства BioNTech/Pfizer со 2 июня. Ранее эта же вакцина была утверждена для использования людьми старше 16 лет.


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