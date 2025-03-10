Украина высказывает свои требования к возможному прекращению огня, VDD предлагает еще сильнее ужесточить правила выезда в Россию и Беларусь, у берегов Англии столкнулись два корабля. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 10 марта ⟩ Рост безработицы, подготовка к переговорам и особенности возврата денег Службой госдоходов
Новости Латвии:
Служба государственной безопасности (VDD) считает, что круг лиц, которым запрещен выезд в Россию и Беларусь, должен быть шире, при этом учреждение поддерживает поправки к закону, которые сейчас готовятся в Сейме.
Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце февраля этого года составил 5,7% от экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).
Жителя Гинта беспокоят бездомные дети в Риге. Он заметил, что дети без присмотра находятся и в торговом центре Akropole. Программа Bez Tabu убедилась, что это и другие места в столице уличные дети выбрали для сомнительных и даже незаконных занятий.
На рекламные кампании и конкурсы в этом году выделена четвертая часть из страхового фонда в три миллиона, предназначенного для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Финансирование фактически поступает из карманов водителей, которые оплачивают полисы OCTA. Решение о распределении средств страхового фонда принимают те же, кто подает заявки на финансирование. Председатель правления VSIA Latvijas Valsts ceļi признает, что средства фонда могли бы использоваться на более практичные меры для повышения безопасности на дорогах, сообщает программа Nekā personīga.
Родители и болельщики игроков команды Riga FC Academy U-16 дисквалифицированы до конца сезона за неподобающее поведение во время матча Балтийской молодежной футбольной лиги (BYFL). Нарушения родителей будут рассмотрены Комитетом по этике Латвийской федерации футбола (LFF).
За рубежом:
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, перед переговорами в Саудовской Аравии подчеркнул, что Украина хочет мира, а Россия является единственной причиной затянувшейся войны.
На предстоящих во вторник в Саудовской Аравии переговорах с американскими чиновниками Киев предложит заключить соглашение с Россией о перемирии в воздухе и на море, заверило в понедельник агентство AFP украинское должностное лицо.
Cервис Starlink не будет использоваться в качестве инструмента давления на Киев, пообещал Илон Маск в рамках словесной перепалки в Х с главой МИД Польши Радославом Сикорским.
У восточного побережья Англии столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно, в настоящее время идет спасательная операция, сообщила в понедельник береговая охрана Великобритании.
Зарубежные СМИ сообщают, что принц Люксембурга Фредерик умер после долгой борьбы с редким генетическим заболеванием, известным как митохондриальная болезнь POLG. Ему было всего 22 года.
Интересное чтиво:
Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал президент латвийской "Вирслиги" Максим Кривунец, с котором мы обсудили стартовавший на прошлой неделе новый сезон чемпионата Латвии по футболу, перспективу объединения с Литвой и Эстонией, а также нежелание местных футболистов уезжать в Европу.
Каждую весну в социальных сетях, семьях и рабочих коллективах разгораются дискуссии о подаче годовой декларации о доходах. Одни узнают, что получат возврат переплаченного налога, а другие - что они должны государству. В последние дни несколько жителей рассказали в соцсетях, что рассчитанная Службой государственных доходов (VID) сумма налога к возврату меняется ежедневно. В каких случаях может возникнуть такая ситуация и как лучше поступить? Может ли случиться так, что деньги уже выплачены, но их придется вернуть?
28 февраля портал Satori сообщил, что Государственная полиция начала уголовное дело против художника, ассоциированного профессора Латвийской академии художеств Кристиана Бректе после обращения нескольких депутатов Национального объединения. Причиной стала публикация видео в социальных сетях TikTok и Facebook. TVNET+ связался с Госполицией, чтобы выяснить подробности произошедшего.
Широко открытая дверь деревенского дома создает впечатление, будто кто-то только что выбежал. На стене в коридоре на вешалке от ветра колышется одежда, покрытая плесенью, что говорит о том, что ее давно не носили. За приоткрытой дверью, в темноте гостиной виднеется кровать, на которой в фильме ужасов обязательно лежал бы труп, и который наверняка зашевелился бы. Или кто-то медленно поднимался бы из открытого люка в полу, рассказывает Rus.Postimees.
В 1970-х годах в Гренландии была начата кампания по контролю за ростом населения страны, которое быстро увеличивалось с 1950-х годов благодаря модернизации и улучшению здравоохранения. Тысячам женщин в Гренландии, в том числе некоторым в возрасте всего 12 лет, были имплантированы контрацептивы, часто без их согласия, в рамках кампании, проводимой Данией. В настоящее время жители не готовы молчать по этому поводу и требуют уделить этому вопросу пристальное внимание, считая, что Дания совершила геноцид.
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