Главное за 10 марта Рост безработицы, подготовка к переговорам и особенности возврата денег Службой госдоходов

Каждую весну в социальных сетях, семьях и рабочих коллективах разгораются дискуссии о подаче годовой декларации о доходах. Одни узнают, что получат возврат переплаченного налога, а другие - что они должны государству. В последние дни несколько жителей рассказали в соцсетях, что рассчитанная Службой государственных доходов (VID) сумма налога к возврату меняется ежедневно. В каких случаях может возникнуть такая ситуация и как лучше поступить? Может ли случиться так, что деньги уже выплачены, но их придется вернуть?

28 февраля портал Satori сообщил, что Государственная полиция начала уголовное дело против художника, ассоциированного профессора Латвийской академии художеств Кристиана Бректе после обращения нескольких депутатов Национального объединения. Причиной стала публикация видео в социальных сетях TikTok и Facebook. TVNET+ связался с Госполицией, чтобы выяснить подробности произошедшего.

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Широко открытая дверь деревенского дома создает впечатление, будто кто-то только что выбежал. На стене в коридоре на вешалке от ветра колышется одежда, покрытая плесенью, что говорит о том, что ее давно не носили. За приоткрытой дверью, в темноте гостиной виднеется кровать, на которой в фильме ужасов обязательно лежал бы труп, и который наверняка зашевелился бы. Или кто-то медленно поднимался бы из открытого люка в полу, рассказывает Rus.Postimees.

В 1970-х годах в Гренландии была начата кампания по контролю за ростом населения страны, которое быстро увеличивалось с 1950-х годов благодаря модернизации и улучшению здравоохранения. Тысячам женщин в Гренландии, в том числе некоторым в возрасте всего 12 лет, были имплантированы контрацептивы, часто без их согласия, в рамках кампании, проводимой Данией. В настоящее время жители не готовы молчать по этому поводу и требуют уделить этому вопросу пристальное внимание, считая, что Дания совершила геноцид.

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