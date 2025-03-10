Видео Под Цесисом BMW врезался в машину, в которой находились мама и малыш

На автодороге Сталбе - Цесис на участке возле озера Унгура поздним вечером в пятницу было остановлено движение. Причина - тяжелая авария двух автомобилей. Полностью уничтожены легковые автомобили BMW и Škoda.

В салоне автомобиля BMW оператор Degpunktā заметил бутылки с алкоголем. Это, правда, лишь косвенно может свидетельствовать о том, что водитель мог быть пьян. Правоохранители пока не получили для этого ни подтверждения, ни опровержения, но известно, что правила нарушил именно водитель BMW.