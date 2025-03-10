Вечером в пятницу, 7 марта, под Цесисом произошла очень тяжелая авария, в которой потребовалась помощь пожарных спасателей, чтобы освободить пострадавших из машин. В критическом состоянии в больницу попали три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ Под Цесисом BMW врезался в машину, в которой находились мама и малыш
На автодороге Сталбе - Цесис на участке возле озера Унгура поздним вечером в пятницу было остановлено движение. Причина - тяжелая авария двух автомобилей. Полностью уничтожены легковые автомобили BMW и Škoda.
В салоне автомобиля BMW оператор Degpunktā заметил бутылки с алкоголем. Это, правда, лишь косвенно может свидетельствовать о том, что водитель мог быть пьян. Правоохранители пока не получили для этого ни подтверждения, ни опровержения, но известно, что правила нарушил именно водитель BMW.
Неофициально известно, что 29-летнему водителю BMW медики провели реанимационные мероприятия. В критическом состоянии оказались также находившаяся во второй машине 32-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок.
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