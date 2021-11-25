За дорожным движением уже следят системы с искусственным интеллектом

Защищая персональные данные, системе можно дать команду закрасить все лица людей и другие номера транспортных средств, которые видно на записи. На сервер отправляется лишь материал с нарушителем. Кроме того, он зашифрован и отправляется по защищенному каналу данных.

При использовании алгоритмов искусственного интеллекта, система наблюдения не сообщает о каждом наблюдаемом потенциальном нарушителе, а выполняет первоначальное оценивание. Например, при мониторинге полос движения автобусов она автоматически сравнивает регистрационный номер автомобиля, отображаемый на полосе, с записями в базе данных, чтобы узнать, имеет ли он право находиться на этой полосе. Технология также может идентифицировать, как автомобиль оказался на полосе общественного транспорта. Если он только выехал со двора и еще не успел войти в движение, то в список нарушителей он не вносится. Вычислительное устройство также способно отсеять оперативный транспорт и "простить" ему обоснованные нарушения.

Самый большой плюс инновационных устройств в простоте их адаптации. Никаких изменений в самих железках не требуется, чтобы дать системе наблюдения дополнительные возможности. Дополнения нужны лишь в программе, определяющей, какие именно нарушения должна фиксировать станция мониторинга. В связи с этим камеры контроля красного света со временем можно будет запрограммировать "ловить" и нарушителей других правил.

Совсем скоро камеры смогут делать свою работу официально, так как уже планируется юридическое урегулирование вопроса, чтобы водителей в Латвии могли наказывать за фиксированный камерой проезд на красный свет и запрещенный поворот налево.

Хотя и возможности технологий почти безграничны, К. Вилциньш не прогнозирует, что в ближайшее десятилетие вся Рига может попасть под бдительный надзор "старшего брата".

"Основная задача систем наблюдения - разгрузить людей, уменьшить объемы работ для дорожных полицейских и позволить им заниматься важными вещами, а не патрулировать у светофоров. Однако это не означает, что перекрестки теперь будут усиленно оснащаться оборудованием для видеонаблюдения. Хотя установка оборудования на нормальных, тихих улицах не будет экономически обоснованной и не принесет достаточной пользы обществу в целом. Вначале они скорее окажутся в самых оживленных и опасных местах движения, а может быть, где-то в середине века будут перекрыты даже самые маленькие транспортные узлы", - склонен думать специалист по компьютерному зрению.

Решения компьютерного зрения LMT созданы, думая не только о городах и шоссе Латвии, но и о зарубежных рынках. Разработчики систем участвуют в международных отраслевых выставках, и их оборудование уже вызывает интерес за границей. Поэтому вполне возможно, что однажды, проезжая по западноевропейскому городу, мы увидим стеклянную полусферу, уже видимую со светофора, у которой, будем надеяться, не будет причин регистрировать номер нашей машины.